Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thế giới

Vụ giẫm đạp tại cuộc vận động tranh cử ở Ấn Độ: 41 đã người thiệt mạng

Giới chức Ấn Độ ngày 29/9 thông báo số người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại cuộc vận động tranh cử ở bang Tamil Nadu, miền Nam nước này, đã tăng lên 41 người.

Giới chức Ấn Độ ngày 29/9 thông báo số người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại cuộc vận động tranh cử ở bang Tamil Nadu, miền Nam nước này, đã tăng lên 41 người.

Thân nhân của nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại Karur, Ấn Độ, ngày 28/9/2025. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Vụ việc xảy ra tối 27/9 tại huyện Karur, cách thành phố Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu, khoảng 387km về phía Tây Nam.

Đây là nơi diễn ra cuộc vận động tranh cử của đảng Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) do nam diễn viên chuyển sang hoạt động chính trị Joseph Vijay Chandrasekhar (thường được gọi là Vijay) lãnh đạo.

Theo giới chức, trong số các nạn nhân có 18 phụ nữ và 10 trẻ em. Hơn 100 người bị thương đã được đưa đi điều trị, một số người trong số đó vẫn đang nằm viện.

Tại buổi họp báo, cảnh sát bang Tamil Nadu cho biết đám đông chen lấn về phía xe của ông Vijay khi ông đến muộn, dẫn đến vụ giẫm đạp.

Cảnh sát đã khởi tố vụ án hình sự đối với ban lãnh đạo TVK. Chính quyền bang Tamil Nadu cũng đang điều tra vụ việc.

Theo giấy phép, ông Vijay chỉ được tổ chức mít tinh ở Karur với khoảng 10.000 người tham dự. Tuy nhiên, giới chức ước tính có tới 50.000 người đã tập trung tại địa điểm rộng khoảng 11.100 m2 hôm diễn ra sự kiện vận đối tối 27/9 vừa qua.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ đau buồn trước sự việc diễn ra. Về phần mình, ông Vijay cũng đau buồn trước sự việc và cam kết hỗ trợ các gia đình nạn nhân./.

Theo TTXVN

#Vận động tranh cử #Thủ tướng ấn độ narendra modi #Khởi tố vụ án hình sự #số người thiệt mạng #Thông báo #Điều tra vụ việc #Người bị thương #Nam diễn viên #Cảnh sát #Lãnh đạo

