Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thế giới

Vụ cháy ở Hong Kong: Thành lập ủy ban điều tra độc lập vụ cháy chung cư

Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong ngày 2/12 thông báo sẽ thành lập một ủy ban điều tra độc lập do thẩm phán đứng đầu nhằm làm rõ nguyên nhân vụ cháy nghiêm trọng tại tổ hợp chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po, đồng thời đề xuất biện pháp ngăn chặn thảm kịch tương tự.

Hiện trường vụ cháy chung cư tại Hong Kong (Trung Quốc), ngày 27/11. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu tại họp báo hằng tuần, Trưởng Đặc khu Lý Gia Siêu khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm và tiến hành cải cách toàn diện hệ thống cải tạo, bảo trì nhà ở sau vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 151 người thiệt mạng và khoảng 30 người mất tích. Ông cam kết tìm ra sự thật, bảo đảm công lý và ngăn bi kịch tái diễn.

Theo giới chức, đám cháy bùng phát hôm 27/11 quanh khu vực giàn giáo của dự án sửa chữa, sau đó lan sang 7/8 tòa tháp trong khu phức hợp, nơi có hơn 4.600 cư dân sinh sống.

Hiện vẫn còn 40 nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện và hàng nghìn người đã phải sơ tán. Khoảng 2.500 người được bố trí ở nhà ở chuyển tiếp, ký túc xá hoặc khách sạn.

Cảnh sát và Ủy ban Chống tham nhũng đã bắt giữ ít nhất 14 người, gồm nhà thầu giàn giáo, giám đốc doanh nghiệp và một chuyên gia kỹ thuật, do nghi ngờ liên quan đến hành vi tham nhũng và tắc trách trong dự án cải tạo.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy nhiều mẫu lưới che giàn giáo không đạt chuẩn an toàn; một số nhà thầu bị cáo buộc trộn lẫn vật liệu kém chất lượng để qua mặt thanh tra.

Người dân Trung Quốc vẫn đang chung tay khắc phục khó khăn do vụ cháy gây ra.

Theo báo Wen Wei Po, tổng số tiền quyên góp đã vượt 3 tỷ HKD (385 triệu USD) từ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

Nhiều tập đoàn lớn như Alibaba và BYD đã cam kết ủng hộ trên 10 triệu HKD./.

Theo TTXVN

