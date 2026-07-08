Vovinam Thanh Hóa xếp hạng ba toàn đoàn tại Giải Vô địch trẻ quốc gia 2026

Sau nhiều ngày tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Nghệ An, Giải Vovinam vô địch trẻ quốc gia năm 2026 đã khép lại. Đội tuyển Vovinam Thanh Hóa đã có thành tích ấn tượng khi giành 8 huy chương vàng (HCV), 6 huy chương bạc (HCB) và 7 huy chương đồng (HCĐ), xếp hạng ba toàn đoàn.

Đội tuyển Vovinam Thanh Hóa được đánh giá cao ở chiều sâu lực lượng.

Giải đấu năm nay quy tụ hơn 500 vận động viên đến từ 29 tỉnh, thành, ngành trên cả nước, tranh tài ở ba nhóm tuổi 12-15, 16-18 và 19-21. Các võ sĩ thi đấu ở cả nội dung quyền và đối kháng, tạo nên nhiều cuộc so tài hấp dẫn.

Kết thúc giải, đoàn TP Hồ Chí Minh dẫn đầu toàn đoàn với 22 HCV, xếp thứ hai là Cần Thơ với 12 HCV, trong khi Thanh Hóa đứng thứ ba với 8 HCV.

Trong các nội dung đối kháng, các võ sĩ trẻ Thanh Hóa đã giành 7 HCV.

Ở nhóm tuổi 12-15, các nhà vô địch gồm Trần Bảo Dung (hạng 51 kg nữ), Lê Thị Trà My (48 kg nữ), Lữ Thị Ngọc Ánh (57 kg nữ) và Hoàng Văn Khánh (54 kg nam).

Nhóm tuổi 16-18 ghi nhận tấm HCV của Nguyễn Ngọc Gia Hưng ở hạng 66 kg nam.

Trong khi đó, ở nhóm tuổi 19-21, Lê Thế Quân giành HCV hạng 64 kg nam và Phạm Thị Kiều Oanh đăng quang hạng 60 kg nữ.

Ở nội dung quyền, đội tuyển Thanh Hóa tiếp tục khẳng định thế mạnh với tấm HCV ở bài song luyện kiếm nữ (nhóm tuổi 19-21) của bộ đôi Lê Thị Hạnh và Lê Thị Trang.

Bên cạnh đó, các võ sĩ xứ Thanh còn giành thêm 5 HCB và 3 HCĐ ở các nội dung: Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp, song luyện kiếm nữ, song luyện 1 nữ, long hổ quyền nữ, võ nhạc nam và võ nhạc nữ.

Đội tuyển Vovinam Thanh Hóa xuất sắc giành hạng ba toàn đoàn.

Thành tích hạng ba toàn đoàn tiếp tục khẳng định sự phát triển ổn định của Vovinam Thanh Hóa ở tuyến trẻ. Việc nhiều vận động viên thuộc cả ba nhóm tuổi đều giành huy chương, đặc biệt là những gương mặt mới lần đầu bước lên bục vinh quang, cho thấy lực lượng kế cận của Vovinam xứ Thanh đang được xây dựng bài bản, tạo nền tảng quan trọng cho các mục tiêu ở đấu trường quốc gia cũng như bổ sung nguồn lực cho đội tuyển thành tích cao của tỉnh trong những năm tới.

Hoàng Sơn