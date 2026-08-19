Văn Vĩ bỏ ngỏ khả năng ra sân trận bán kết lượt về ASEAN Cup; Barcelona chính thức chiêu mộ Rodri

Tuyển Việt Nam thận trọng đón tiếp Malaysia ở lượt về bán kết ASEAN Cup 2026; Công an Hà Nội và Thể Công Viettel xác định đối thủ tại đấu trường châu Á; Thái Lan vào chung kết ASEAN Cup 2026 sau trận thua Singapore... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (19/8).

Tuyển Việt Nam thận trọng đón tiếp Malaysia ở lượt về bán kết ASEAN Cup 2026

Trước thềm trận bán kết lượt về diễn ra lúc 20h hôm nay (19/8) trên sân Mỹ Đình, giới chuyên môn nhắc lại bài học đau xót năm 2014 để cảnh báo đội tuyển Việt Nam không được chủ quan dù đang nắm lợi thế dẫn 2-0.

Đội tuyển Việt Nam nắm giữ lợi thế trước trận bán kết lượt về. Ảnh: Trần Hưu

Theo dự đoán từ siêu máy tính Be Soccer, thầy trò HLV Kim Sang-sik sở hữu tới 60,2% cơ hội giành chiến thắng nhờ phong độ ổn định và điểm tựa sân nhà.

Dù vậy, ban huấn luyện vẫn yêu cầu toàn đội duy trì sự tập trung cao độ, tránh lặp lại sai lầm trong quá khứ khi đối đầu với một Malaysia đang bị dồn vào chân tường và khát khao lật ngược tình thế.

Văn Vĩ bỏ ngỏ khả năng ra sân, Malaysia thận trọng “giấu bài”

Trước thềm trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia, đội tuyển Việt Nam đón nhận tin không vui khi hậu vệ trái trụ cột Nguyễn Văn Vĩ phải tập riêng, bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ không thể tập luyện cùng toàn đội.

Về phía đội khách, HLV Tan Cheng Hoe cùng các học trò tỏ ra vô cùng cảnh giác trong buổi tập duy nhất trên sân Mỹ Đình, thậm chí huy động nhân sự rà soát khán đài kỹ lưỡng để tránh bị lộ bài.

Dù gặp bất lợi với thất bại 0-2 ở lượt đi và thiếu hụt lực lượng, “Hổ Mã Lai” vẫn thể hiện quyết tâm cao độ trong việc lội ngược dòng để giành vé vào chung kết trước chủ nhà Việt Nam.

Công an Hà Nội và Thể Công Viettel xác định đối thủ tại đấu trường châu Á

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố kết quả bốc thăm các giải đấu cấp châu lục mùa giải 2026/2027. Đại diện Việt Nam tại Cúp C1 (AFC Champions League Elite), CLB Công an Hà Nội, đối mặt với thử thách cực lớn khi chạm trán loạt tên tuổi từ Nhật Bản và Trung Quốc như Kashima Antlers, Vissel Kobe, Gamba Osaka và Thượng Hải Port.

Kết quả bốc thăm giai đoạn đấu bảng của Cúp C1 châu Á 2026-2027. Ảnh: ASEAN Football

Kết quả bốc thăm vòng bảng Cúp C2 châu Á. Ảnh: ASEAN Football

Trong khi đó, tại Cúp C2 (AFC Champions League 2), CLB Thể Công Viettel rơi vào bảng E cùng các đối thủ đáng gờm gồm FC Seoul (Hàn Quốc), Melbourne Victory (Australia) và một đại diện từ vòng play-off.

Các trận đấu vòng bảng sẽ khởi tranh từ giữa tháng 9/2026, mở ra hành trình đầy cam go nhưng cũng rất đáng chờ đợi cho hai đại diện V-League.

Thái Lan vào chung kết ASEAN Cup 2026 sau trận thua Singapore

Trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra tối 18/8, Thái Lan bất ngờ để thua Singapore 1-2 ngay trên sân nhà Rajamangala.

Thái Lan (áo xanh) thua Singapore trên sân nhà nhưng vẫn đi tiếp.

Dù gặp nhiều khó khăn và để đội khách vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công của Harhys Stewart ở cuối hiệp một, “Voi chiến” vẫn nỗ lực vùng lên. Sang hiệp hai, Kakana Khamyok thực hiện thành công quả phạt đền để gỡ hòa 1-1. Dù sau đó trung vệ Pansa Hemviboon vô tình đá phản lưới nhà ở phút 68 giúp Singapore nâng tỷ số lên 2-1, Thái Lan vẫn đứng vững trong khoảng thời gian còn lại.

Nhờ lợi thế lớn từ chiến thắng 3-1 ở lượt đi, đoàn quân của HLV Anthony Hudson chính thức giành vé vào chung kết với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận, chờ đối thủ là đội thắng trong cặp đấu giữa Việt Nam và Malaysia.

Barcelona chính thức chiêu mộ “bom tấn” Rodri từ Man City

Barcelona vừa chính thức công bố bản hợp đồng bom tấn Rodri từ Manchester City với mức phí 76,5 triệu euro, vượt qua Real Madrid. Tiền vệ 30 tuổi đã hoàn tất kiểm tra y tế và ký hợp đồng 4 năm với đội chủ sân Camp Nou, tiếp tục mặc áo số 16 quen thuộc.

Rodri từ chối Real Madrid để gia nhập Barcelona.

Sự xuất hiện của chủ nhân Quả bóng vàng 2024 kiêm nhà vô địch World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ mang lại kinh nghiệm và bản lĩnh tuyệt vời, qua đó nâng cấp mạnh mẽ tuyến giữa của HLV Hansi Flick trong hành trình chinh phục các danh hiệu lớn mùa giải tới.

HS