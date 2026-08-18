HLV Kim Sang-sik chỉ rõ vấn đề tuyển Việt Nam cần cải thiện ở trận gặp Malaysia

ĐT Việt Nam đang nắm lợi thế sau chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở trận bán kết lượt đi ASEAN Championship 2026. Tuy nhiên, HLV trưởng Kim Sang Sik khẳng định toàn đội không chủ quan.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik trả lời họp báo trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Ngày 18/8, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik cùng hậu vệ Phạm Xuân Mạnh tham dự buổi họp báo trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia, sẽ diễn ra vào tối 19/8 trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Sau chiến thắng với tỷ số 2-0 ở trận lượt đi trên sân Kuala Lumpur, đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế lớn để tiến vào chung kết ở đấu trường khu vực. Dù vậy, huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn khẳng định toàn đội vẫn cần duy trì sự tập trung, tiếp tục phân tích, khắc phục những điểm còn hạn chế và hướng tới mục tiêu giành chiến thắng ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

“Chúng tôi có lợi thế khi giành chiến thắng 2-0 trên sân khách tại Malaysia. Tuy nhiên, ở trận đấu ngày mai, chúng tôi cũng sẽ không chủ quan. Thông qua những buổi phân tích video và buổi tập, chúng tôi sẽ cải thiện về mặt chiến thuật cũng như khắc phục những điểm còn thiếu sót trong trận đấu vừa qua,” huấn luyện viên Kim Sang-sik chia sẻ.

Ở trận lượt về, nhà cầm quân Hàn Quốc cho biết tuyển Việt Nam sẽ tập trung nhiều hơn vào khâu tấn công để hướng tới một màn trình diễn tốt trước khán giả nhà.

“Ngày mai chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt về khâu tấn công để tạo ra nhiều bàn thắng. Thi đấu trên sân nhà, chúng tôi cũng muốn tạo ra một trận đấu thật hay để cống hiến cho khán giả và người xem,” thầy Kim nhấn mạnh.

Về chiến thuật, “thuyền trưởng” Kim Sang-sik cũng chỉ rõ một số vấn đề mà đội tuyển Việt Nam cần cải thiện sau trận lượt đi.

Theo đó, đội tuyển Malaysia với hai chân chạy cánh là Mohamadou Sumareh và Pavithran Gunalan đã khai thác khá hiệu quả khoảng trống phía sau hai biên của đội tuyển Việt Nam.

“Trong trận lượt đi với Malaysia, chúng tôi gặp khó khăn với hai cầu thủ mang áo số 13 và số 21 ở hai biên khi để đối thủ tấn công khá nhiều dọc hai cánh. Chúng tôi sẽ cải thiện điều này thông qua các buổi họp và tập luyện,” huấn luyện viên Kim Sang-sik phân tích.

Ở chiều ngược lại, thầy Kim cho biết tuyển Việt Nam sẽ xây dựng thêm các phương án tấn công nhằm khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Malaysia đồng thời tăng cường khả năng tấn công từ hai biên.

“Về khâu tấn công, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện nhiều phương án hơn, khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương và đẩy mạnh những tình huống đột phá từ hai biên. Toàn đội sẽ tập trung để tạo ra một trận đấu tốt vào ngày mai,” nhà cầm quân Hàn Quốc chia sẻ.

Cùng tham dự họp báo, hậu vệ Xuân Mạnh khẳng định toàn đội vẫn giữ quyết tâm cao nhất trước trận bán kết lượt về, dù đang nắm lợi thế 2-0 sau trận lượt đi.

“Đội tuyển Việt Nam khi đã ra sân thì luôn hướng tới chiến thắng. Mục tiêu của chúng tôi không thay đổi, đó là giành chiến thắng và vào chung kết,” hậu vệ mang áo số 7 nhấn mạnh.

Trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 19/8 trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Với lợi thế dẫn 2-0 sau lượt đi, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hướng tới mục tiêu có lần thứ 3 liên tiếp giành quyền vào chung kết của đấu trường khu vực./.

Theo TTXVN