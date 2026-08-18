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Ngày 30/8, Thanh Hóa tham gia Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”

NM
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(Baothanhhoa.vn) - Chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” đồng loạt trên cả nước.

Ngày 30/8, Thanh Hóa tham gia Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”

Chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” đồng loạt trên cả nước.

Ngày 30/8, Thanh Hóa tham gia Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”

Chương trình hướng tới mục tiêu 10 tỷ bước xanh giúp giảm lượng khí thải Carbon (CO2) và dự kiến xác lập kỷ lục Guinness Thế giới về số lượng địa phương đồng loạt tham gia hoạt động đi bộ vì môi trường lớn nhất từ trước tới nay.

Theo kế hoạch, vào 6 giờ ngày Chủ nhật (30/8), hoạt động sẽ đồng loạt diễn ra tại 34 tỉnh, thành phố. Đây là năm thứ hai hoạt động được triển khai, tiếp nối những kết quả đạt được trong năm 2025.

Ban Tổ chức cho biết, năm 2025, “Cùng Việt Nam tiến bước” đã được tổ chức tại 34/34 tỉnh, thành phố, với 3.121/3.321 xã, phường, đặc khu tham gia. Hoạt động thu hút 1.112.336 người tại các điểm cầu trên cả nước. Đáng chú ý, số bước chân được ghi nhận trực tuyến đạt 261.404.515 bước. Tính cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, tổng số bước chân được tích lũy trên toàn quốc đạt 6 tỷ bước.

Tại Thanh Hóa, sự kiện năm nay được tổ chức tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, huy động sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở; giảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân.

Bên cạnh mục tiêu rèn luyện thể chất, chương trình nhấn mạnh thông điệp sống xanh, đi bộ, giảm phát thải carbon và bảo vệ môi trường, qua đó góp phần hình thành những thói quen tích cực, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững.

Cổng đăng ký “Cùng Việt Nam tiến bước” 2026 đã chính thức mở tại địa chỉ web: ⁠cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn.

Người tham gia có thể đăng ký, kết nối thiết bị theo dõi sức khỏe và bắt đầu tích lũy từng bước chân cho hành trình chung.

NM

Từ khóa:

#Chương trình #Quảng trường Lam Sơn #Việt nam #Ngày truyền thống #phường Hạc Thành #Thanh hóa #Phát triển bền vững #Lực lượng vũ trang #Bảo vệ môi trường #An ninh trật tự

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