Vovinam Thanh Hóa xếp hạng ba toàn đoàn tại Giải vô địch các đội mạnh quốc gia 2026

Đội tuyển Vovinam Thanh Hóa đã thi đấu ấn tượng, giành tổng cộng 4 HCV, 10 HCB và 5 HCĐ, xếp hạng ba toàn đoàn tại Giải vô địch các đội mạnh Vovinam quốc gia lần thứ XVII năm 2026, diễn ra từ ngày 15 đến 24-4 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Giải đấu quy tụ hơn 340 VĐV tham gia. (Ảnh: Báo và PTTH Quảng Ngãi)

Giải đấu năm nay quy tụ hơn 340 vận động viên xuất sắc đến từ 23 tỉnh, thành phố và ngành trên toàn quốc, tranh tài ở 48 bộ huy chương, gồm 26 nội dung đối kháng và 22 nội dung kỹ thuật biểu diễn quyền. Đây là một trong những giải đấu quan trọng nhằm đánh giá chất lượng chuyên môn, đồng thời là bước rà soát lực lượng hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Ở nội dung đối kháng, các võ sĩ Thanh Hóa thể hiện phong độ nổi bật khi giành tới 4 tấm HCV. Trong đó, Vũ Thị Nga lên ngôi ở hạng cân 51kg nữ; Phạm Thị Kiều Oanh giành HCV hạng 63kg nữ; Lê Thế Quân vô địch hạng 68kg nam và Phạm Hữu Tư giành HCV hạng 87kg nam.

HLV trưởng Lê Văn Tiến và các VĐV giành HCV của Vovinam Thanh Hoá.

Bên cạnh đó, đội còn giành thêm nhiều tấm HCB và HCĐ ở các hạng cân, với những cái tên đáng chú ý như Vi Thị Hường (HCB 70kg nữ), Nguyễn Thị Sử (HCB 54kg nữ), Vũ Duy Mạnh (HCB 64kg nam), Trương Quốc Tuấn (HCB 77kg nam), cùng Lê Thị Hiền (HCĐ 66kg nữ) và Nguyễn Văn Phong (HCĐ 54kg nam).

Ở nội dung quyền, các võ sĩ Thanh Hóa tiếp tục khẳng định thế mạnh với nhiều tấm huy chương quan trọng. Tiêu biểu là HCB nội dung tự vệ nữ của cặp Nguyễn Huyền Trang - Ngô Hoàng Phương; HCB tứ tượng côn pháp nam của Lê Văn Sơn; HCB thái cực đơn đao pháp nữ của Lê Thị Hạnh; HCB đa luyện vũ khí nữ và song luyện kiếm nữ, tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nữ.

Ngoài ra, đội còn giành một số HCĐ ở các nội dung như long hổ quyền nữ, song luyện 3 nữ và đa luyện tay không nam.

Với tổng thành tích 4 HCV, 10 HCB, 5 HCĐ, đội tuyển Vovinam Thanh Hóa xếp thứ ba toàn đoàn, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị mạnh của cả nước. Kết quả này không chỉ phản ánh sự đầu tư bài bản, công tác huấn luyện hiệu quả mà còn cho thấy chiều sâu lực lượng và sự kế thừa ổn định của Vovinam xứ Thanh.

Giải đấu năm nay cũng là dịp để các địa phương đánh giá lực lượng, tuyển chọn vận động viên cho đội tuyển quốc gia, hướng tới Giải Vô địch Vovinam Châu Á sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 tại Phnôm Pênh (Campuchia). Đặc biệt, thành tích đạt được tại Quảng Ngãi sẽ là động lực để các võ sĩ Thanh Hóa tiếp tục nỗ lực, hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào cuối năm.

Hoàng Sơn