Võ sỹ xứ Thanh giành HCV Giải Taekwondo quốc tế G1 - CJ Vietnam Open 2026

Các võ sĩ Thanh Hóa đã khép lại Giải Taekwondo quốc tế G1 - CJ Vietnam Open 2026 với thành tích ấn tượng giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, góp phần vào thành tích chung của đội tuyển Taekwondo Việt Nam tại giải đấu quốc tế đạt cấp độ G1 của Liên đoàn Taekwondo Thế giới (WT).

Phạm Ngọc Châm xuất sắc giành HCV ở hạng cân dưới 62 kg nữ. Ảnh: Ban Tổ chức

Điểm nhấn lớn nhất của Taekwondo Thanh Hóa đến từ tấm HCV của Phạm Ngọc Châm ở hạng cân dưới 62 kg nữ. Trong trận chung kết diễn ra chiều 28/7, Ngọc Châm thể hiện phong độ vượt trội trước đối thủ Kumari (Ấn Độ).

Võ sĩ xứ Thanh áp đảo ngay từ hiệp đầu với chiến thắng 18-8, trước khi tiếp tục làm chủ thế trận ở hiệp hai để khép lại trận đấu sau hai hiệp toàn thắng và bước lên bục cao nhất.

Phạm Ngọc Châm ăn mừng chiến thắng ở trận chung kết trước đối thủ đến từ Ấn Độ.

Bên cạnh thành tích của Ngọc Châm, trong ngày thi đấu 29/7, Lang Thị Yên Nhi cũng thi đấu xuất sắc để giành HCB ở hạng cân 57 kg nữ sau khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh và chỉ dừng bước ở trận chung kết.

Lang Thị Yến Nhi giành HCB ở nội dung đối kháng hạng cân 57 kg nữ.

Giải Taekwondo quốc tế G1 - CJ Vietnam Open 2026 diễn ra trong hai ngày 28 và 29/7 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TP Hồ Chí Minh), quy tụ 167 VĐV đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là giải đấu được Liên đoàn Taekwondo Thế giới (WT) công nhận đạt cấp độ G1, đồng thời tính điểm trên bảng xếp hạng thế giới, hướng tới vòng loại Olympic Los Angeles 2028.

Hoàng Sơn