Karate Thanh Hóa hoàn thành “bài test” quan trọng trước Đại hội Thể thao toàn quốc

Giành 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 6 huy chương đồng tại Giải vô địch các câu lạc bộ Karate quốc gia lần thứ XXVI năm 2026, đội tuyển Karate Thanh Hóa đã hoàn thành giải đấu chính thức cuối cùng trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026. Đây được xem là “bài test” quan trọng để các VĐV rà soát chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện sự chuẩn bị trước khi bước vào tranh tài tại Đại hội.

Giải vô địch các câu lạc bộ Karate quốc gia năm 2026 diễn ra tại Đắk Lắk. Ảnh: Tanmido

Giải diễn ra từ ngày 9/8 đến 18/8 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk, quy tụ 1.183 VĐV thuộc 70 CLB, đơn vị của 25 tỉnh, thành phố và ngành trên cả nước. Các VĐV tranh tài ở hai nội dung Kata và Kumite, thuộc các nhóm tuổi 10-11, 12-14, 15-17, trên 18 và trên 35 tuổi.

Đoàn Thanh Hóa tham dự giải với 26 VĐV và 2 HLV, trong đó lực lượng chủ yếu thuộc nhóm tuổi 15-17 và trên 18 tuổi.

Nguyễn Thị Dung (áo vàng) giành HCV ở hạng cân 56 kg nữ (lứa tuổi trên 18).

Tại giải, các VĐV Thanh Hóa thi đấu nổi bật ở nội dung Kumite (đối kháng). Nguyễn Thị Dung giành HCV hạng cân 56 kg nữ lứa tuổi trên 18. Đây là VĐV thuộc đội tuyển Karate quốc gia và là một trong những gương mặt được kỳ vọng của Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc sắp tới.

Tấm HCV thứ hai của Karate Thanh Hóa thuộc về đội Kumite đồng đội nam lứa tuổi 15-17. HCV còn lại thuộc về Lê Thanh Sơn, ở hạng cân 30 kg lứa tuổi 10-11.

Karate Thanh Hóa giành HCV ở nội dung Kumite đồng đội nam lứa tuổi 15-17. Ảnh: Tanmido

Trương Thị Thương (áo đỏ) giành HCB ở hạng cân 62 kg nữ.

Ở các nội dung khác, Trương Thị Thương giành HCB hạng 62 kg nữ lứa tuổi trên 18, trong khi Nguyễn Thọ Trung Quân giành HCB hạng 74 kg nam lứa tuổi 15-17.

6 HCĐ còn lại thuộc về các nội dung đồng đội và cá nhân.

Với lực lượng chủ yếu ở nhóm tuổi 15-17 và trên 18, kết quả tại giải là dịp để Karate Thanh Hóa đánh giá chất lượng chuyên môn, rà soát lực lượng. Sau giải, đội tuyển sẽ bước vào những đợt tập huấn quan trọng, tiếp tục hoàn thiện công tác huấn luyện, chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc diễn ra vào cuối năm 2026.

Hoàng Sơn