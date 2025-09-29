Võ sĩ Thanh Hóa giành 2 HCV tại Giải vô địch trẻ Pencak Silat châu Á 2025

Các VĐV trẻ xứ Thanh đã có màn trình diễn ấn tượng tại Giải vô địch trẻ Pencak Silat châu Á 2025, góp phần quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn.

3 VĐV cùng HLV Văn Hoàng của Thanh Hóa góp mặt trong thành phần đội tuyển Pencak Silat Việt Nam tham dự giải Vô địch trẻ châu Á năm 2025.

Giải vô địch trẻ Pencak Silat châu Á lần thứ 3 năm 2025 diễn ra từ ngày 25/9 tại Srinagar, Ấn Độ đã khép lại với thành tích ấn tượng của đội tuyển Việt Nam. Các võ sĩ trẻ thi đấu xuất sắc, giành 8 HCV, 3 HCB và 6 HCĐ, qua đó xếp nhất toàn đoàn. Đứng thứ nhì là Philippines với 8 HCV, 1 HCB, 6 HCĐ; Indonesia xếp thứ ba với 8 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ.

Trong thành công chung của đội tuyển Việt Nam, Pencak Silat Thanh Hóa đóng góp quan trọng với 1 HLV và 3 VĐV tham dự giải.

Lê Thị Trà My giành HCV ở hạng cân 51kg nữ.

Trịnh Thế Phong lên ngôi ở hạng cân 71kg nam.

Các VĐV trẻ xứ Thanh đã để lại dấu ấn đậm nét khi giành được 2 HCV: Lê Thị Trà My xuất sắc lên ngôi vô địch hạng cân 51kg, trong khi Trịnh Thế Phong khẳng định sức mạnh với tấm HCV hạng cân 71kg.

Bên cạnh đó, Nguyễn Đình Hiếu (hạng 67kg) cũng có màn thể hiện đáng khen ngợi khi chỉ chịu thua sít sao trước đối thủ đến từ Indonesia - một trong những cường quốc mạnh nhất của môn Pencak Silat.

Giải đấu năm nay quy tụ sự tham gia của hơn 300 VĐV, HLV đến từ 11 quốc gia.

HLV trưởng đội tuyển quốc gia, đồng thời là HLV trưởng đội tuyển Pencak Silat Thanh Hóa - ông Nguyễn Văn Hùng đánh giá: “Đây là các VĐV trẻ triển vọng của chúng ta. Ban huấn luyện đánh giá các VĐV trẻ đã cố gắng nỗ lực nhưng còn đòi hỏi sự rèn luyện bền bỉ và quyết tâm lớn hơn nữa nếu muốn tiếp tục gặt hái nhiều thành tích ở các giải đấu sắp tới”.

Thành tích tại Giải vô địch trẻ châu Á 2025 một lần nữa khẳng định sự chuẩn bị lực lượng kế cận bài bản của Pencak Silat Việt Nam nói chung và Thanh Hóa nói riêng. Trước đó không lâu, tại Giải vô địch châu Á tổ chức ở Hà Tĩnh, đội tuyển quốc gia cũng đã xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn.

Trong chiến công ấy, các võ sĩ Thanh Hóa đã thể hiện vai trò nòng cốt khi mang về tới 5 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Pencak Silat Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Đội tuyển Pencak Silat trẻ Việt Nam xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn tại giải Vô địch trẻ châu Á năm nay.

Sau giải đấu này, các võ sĩ Thanh Hóa sẽ tiếp tục chuẩn bị cho Giải vô địch các CLB quốc gia khởi tranh từ ngày 5/11. Đây là dịp quan trọng để rà soát lực lượng sau một năm tập luyện, đồng thời tuyển chọn, đánh giá, hướng tới SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm nay.

Hoàng Sơn