LASUCO đưa nông sản Việt vươn xa tại THAIFEX – ANUGA ASIA 2026

Khẳng định vị thế của doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu Việt Nam trên thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (LASUCO) đã tham gia Triển lãm quốc tế THAIFEX – ANUGA ASIA 2026, diễn ra từ ngày 26 đến 30/5/2026 tại Trung tâm Triển lãm IMPACT Muang Thong Thani, Bangkok, Thái Lan.

Khách hàng tìm hiểu các sản phẩm của LASUCO tại Triển lãm quốc tế THAIFEX – ANUGA ASIA 2026.

THAIFEX – ANUGA ASIA là một trong những triển lãm lớn và uy tín hàng đầu châu Á trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, quy tụ hàng nghìn doanh nghiệp, nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối và đối tác thương mại đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Sự kiện được xem là “cầu nối vàng” để các doanh nghiệp mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu và khẳng định thương hiệu trên thị trường toàn cầu.

Tham dự triển lãm năm nay, LASUCO mang đến hệ sinh thái sản phẩm chế biến từ nông sản Việt Nam với định hướng xanh, tự nhiên và bền vững. Nổi bật là các dòng nước giải khát từ thiên nhiên, nước mía tự nhiên, sữa gạo lứt giàu protein cùng các sản phẩm đường chất lượng cao được sản xuất theo quy trình hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của thị trường quốc tế.

LASUCO mang đến hệ sinh thái sản phẩm chế biến từ nông sản Việt Nam với định hướng xanh, tự nhiên và bền vững.

Không gian trưng bày của LASUCO tại triển lãm được thiết kế hiện đại, chuyên nghiệp, tạo điều kiện để khách tham quan trực tiếp trải nghiệm hương vị tự nhiên của các sản phẩm chế biến từ nông sản Việt Nam. Qua đó góp phần quảng bá hình ảnh một nền nông nghiệp Việt Nam xanh, sạch, đổi mới sáng tạo và hội nhập sâu rộng.

Khách hàng trải nghiệm các sản phẩm của LASUCO.

Các sản phẩm của LASUCO không chỉ thể hiện chất lượng vượt trội mà còn mang đậm giá trị nông sản Việt Nam, được chế biến từ nguồn nguyên liệu sạch, truy xuất nguồn gốc rõ ràng và gắn với chiến lược phát triển nông nghiệp tuần hoàn, thân thiện môi trường. Đây cũng là định hướng xuyên suốt mà LASUCO đang theo đuổi nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho ngành nông nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bên cạnh hoạt động giới thiệu sản phẩm, LASUCO cũng tích cực kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác chiến lược và mở rộng cơ hội hợp tác trong lĩnh vực xuất khẩu, phân phối quốc tế cũng như hợp tác OEM/ODM đối với các dòng sản phẩm từ nông sản Việt Nam.

Đối tác, khách hàng đánh giá cao các dòng sản phẩm của LASUCO tại Triển lãm quốc tế THAIFEX – ANUGA ASIA 2026.

Hiện nay, các sản phẩm của doanh nghiệp đã có mặt tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, từng bước khẳng định uy tín, chất lượng và năng lực cạnh tranh của thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế. Việc tham dự THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 tiếp tục đánh dấu bước tiến quan trọng của LASUCO trong chiến lược quốc tế hóa thương hiệu và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Sự hiện diện của LASUCO tại THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 không chỉ mang ý nghĩa xúc tiến thương mại đơn thuần mà còn thể hiện khát vọng đưa nông sản Việt Nam vươn xa, nâng tầm thương hiệu Việt trên bản đồ thực phẩm và đồ uống quốc tế.

Thông qua những sản phẩm chất lượng cao, an toàn và giàu giá trị dinh dưỡng, LASUCO đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn và công nghiệp chế biến sâu – những yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trong giai đoạn hội nhập mới.

Nguyễn Lương