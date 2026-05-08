Virus Hanta: WHO khẳng định chưa khởi đầu dịch bệnh

Xe cứu thương sơ tán những hành khách bị nghi mắc virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius đang neo ngoài khơi thủ đô Praia, Cabo Verde ngày 6/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 7/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định ổ lây nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius ở Đại Tây Dương không phải là dấu hiệu khởi đầu của cuộc khủng hoảng giống như đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, tổ chức y tế lớn nhất thế giới cảnh báo nguy cơ có thể sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới.

Phát biểu với báo giới, người phụ trách công tác phòng ngừa dịch bệnh và đại dịch của WHO, bà Maria Van Kerkhove, nhấn mạnh: "Đây không phải là sự khởi đầu của một dịch bệnh."

Cùng ngày, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyeus thông báo: "Chủng virus Hanta liên quan... là chủng Andes, được tìm thấy ở Mỹ Latinh." Đây là chủng virus Hanta duy nhất được ghi nhận có sự lây truyền từ người sang người. Thời gian ủ bệnh có thể lên đến 6 tuần nên có thể sẽ có thêm nhiều trường hợp lây nhiễm được báo cáo.

Tổng Giám đốc Ghebreyeus cũng cho biết Argentina sẽ gửi 2.500 bộ dụng cụ chẩn đoán đến các phòng thí nghiệm ở 5 quốc gia.

Trong khi đó, các nước đang triển khai nhiều nỗ lực truy vết sau khi ghi nhận ca nhiễm thứ 9 kể từ khi phát hiện ổ dịch trên tàu du lịch MV Hondius. Theo các số liệu mới nhất, hiện đã có 3 người thiệt mạng do bị nhiễm virus này kể từ khi rời Argentina vào tháng 4.

Liên quan đến nhóm hàng chục hành khách đã rời tàu MV Hondius từ hôm 24/4, WHO đã thông báo cho 12 quốc gia có công dân thuộc nhóm trên để tiến hành truy vết và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Các nước được thông báo bao gồm Anh, Canada, Mỹ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, New Zealand, Saint Kitts và Nevis, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và Singapore.

Cùng ngày, Trưởng Khoa Bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Đại học Leiden của Hà Lan, bác sỹ Karin Ellen Veldkamp, đánh giá khả năng lây nhiễm của virus Hanta ít hơn nhiều so với virus SARS-CoV-2 từng gây đại dịch COVID-19.

Trả lời phỏng vấn báo giới, bác sĩ Veldkamp khẳng định: “Virus này không dễ lây truyền từ người sang người”./.

Theo TTXVN