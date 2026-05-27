Giám sát, hỗ trợ công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại một số địa phương

Ngày 27/5, đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa thực hiện giám sát, hỗ trợ kỹ thuật trong công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Như Xuân và các Trạm y tế Thanh Quân, Cát Tân.

Đoàn công tác Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa thực hiện giám sát, hỗ trợ công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Như Xuân.

Nội dung giám sát tập trung vào hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết; phòng, chống bệnh dại trên người; hoạt động tiêm chủng thường xuyên, dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin và giám sát bệnh truyền nhiễm trong chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR).

Qua giám sát cho thấy, Trung tâm Y tế Như Xuân đã chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh và ngành y tế; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác giám sát, truyền thông, thống kê báo cáo và xử lý dịch bệnh theo quy định.

Đoàn công tác Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa thực hiện giám sát, hỗ trợ công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại Trạm y tế Thanh Quân (xã Thanh Quân).

Đối với hoạt động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, Trung tâm Y tế Như Xuân đã triển khai giám sát ca bệnh tại cơ sở y tế và cộng đồng; thực hiện báo cáo định kỳ; tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức người dân; tổ chức vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và hướng dẫn xử lý ổ dịch khi phát sinh.

Giám sát véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết tại thôn Ná Cà 2, xã Thanh Quân.

Tính đến thời điểm giám sát, trên địa bàn các xã do Trung tâm Y tế Như Xuân quản lý chưa ghi nhận ca mắc sốt xuất huyết. Tuy nhiên, công tác giám sát véc tơ tại một số địa bàn còn hạn chế do khó khăn về kinh phí và vật tư phòng chống dịch.

Đoàn công tác đã hướng dẫn cán bộ Trung tâm Y tế Như Xuân, các trạm y tế điều tra véc tơ, cách phát hiện ổ bọ gậy, hướng dẫn cách làm thủy vực, xử lý các dụng cụ chứa nước, thu gom phế thải và tư vấn thành viên hộ gia đình các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết.

Thành viên đoàn giám sát kiểm tra công tác thống kê báo cáo tại Trung tâm Y tế Như Xuân.

Về hoạt động phòng, chống bệnh dại trên người, Trung tâm Y tế Như Xuân đã chủ động giám sát các trường hợp phơi nhiễm với vi rút dại, tổ chức tư vấn, xử trí và tiêm phòng theo quy định.

Tính đến hết tháng 5/2026, trên địa bàn do trung tâm quản lý ghi nhận 98 trường hợp nghi phơi nhiễm với vi rút dại đến khám và tiêm vắc xin phòng dại; chưa ghi nhận trường hợp tử vong do bệnh dại.

Kiểm tra dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin tại Trung tâm Y tế Như Xuân.

Đối với hoạt động tiêm chủng thường xuyên và dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin, các đơn vị được giám sát cơ bản thực hiện đúng quy trình tiêm chủng an toàn, đảm bảo nguyên tắc một chiều, duy trì bảo quản vắc xin theo quy định.

Tuy nhiên, đoàn giám sát cũng chỉ ra một số tồn tại như chưa thực hiện hiệu chuẩn tủ lạnh bảo quản vắc xin theo quy định và chưa có chỉ thị đông băng điện tử; kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục sự cố chưa cập nhật về tình trạng hiện tại của thiết bị.

Đoàn công tác điều tra dịch tễ tại hộ gia đình.

Trong giám sát bệnh truyền nhiễm thuộc chương trình TCMR, Trung tâm Y tế và các trạm y tế đã thực hiện tương đối đầy đủ công tác giám sát, phát hiện ca bệnh, báo cáo định kỳ và phối hợp xử lý dịch theo hướng dẫn chuyên môn. Công tác cập nhật dữ liệu, quản lý đối tượng và báo cáo trên hệ thống phần mềm tiếp tục được duy trì.

Đoàn công tác Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa thực hiện giám sát, hỗ trợ công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại Trạm y tế Cát Tân (xã Thượng Ninh).

Trong đợt giám sát, đoàn công tác cũng đã hướng dẫn cán bộ các trạm y tế, cán bộ tham gia hoạt động phòng, chống dịch của Trung tâm Y tế về các biểu mẫu báo cáo và thực hiện cập nhật hệ thống phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định; hướng dẫn quy trình điều tra, định loại véc tơ, cách tính các chỉ số véc tơ từ đó đưa ra đánh giá và biện pháp can thiệp... nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn.

Tô Hà