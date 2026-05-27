Triển khai đồng bộ các giải pháp chống nóng, bảo đảm môi trường khám, chữa bệnh an toàn, thuận lợi

Những ngày này, nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn làm gia tăng số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế, đặc biệt là trẻ nhỏ, người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính. Trước tình hình đó, nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp chống nóng, bảo đảm môi trường khám, chữa bệnh an toàn, thuận lợi cho người dân.

Thời tiết nắng nóng gay gắt, tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá gia tăng trẻ mắc các bệnh lý về hô hấp, tiêu hóa, tai - mũi - họng đến khám và điều trị.

Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, ngay từ sáng sớm, khu vực tiền sảnh và phòng chờ khám bệnh đã đông kín phụ huynh đưa trẻ đến khám. Thời tiết oi bức khiến nhiều trẻ mắc các bệnh lý về hô hấp, tiêu hóa, tai - mũi - họng gia tăng. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận từ 500 - 600 lượt khám, cấp cứu và khoảng 1.000 bệnh nhi điều trị nội trú.

Chị Lê Thị Mai, phường Đông Sơn, đưa con đi khám cho biết: “Dù thời tiết rất nóng nhưng trong các phòng khám và buồng bệnh đều mát mẻ, sạch sẽ. Các bác sĩ thăm khám tận tình, hướng dẫn kỹ cách chăm sóc trẻ trong mùa hè nên gia đình cũng yên tâm hơn”. Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Thành, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, số lượng bệnh nhân thời điểm này tăng khoảng 10% so với trước khi bước vào đợt nắng nóng. Để hạn chế tình trạng quá tải và giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh, bệnh viện đã bố trí đón tiếp, khám bệnh sớm hơn 15 phút so với giờ hành chính; đồng thời tăng cường quạt mát, bổ sung bàn khám vào giờ cao điểm, lắp đặt thêm rèm chắn nắng và điều hòa tại các khu điều trị.

“Bệnh viện cũng yêu cầu các khoa, phòng chủ động theo dõi sát tình trạng sức khỏe của bệnh nhi, nhất là trẻ mắc bệnh lý hô hấp, tiêu chảy, sốt virus trong thời điểm thời tiết thay đổi thất thường”, bác sĩ Nguyễn Hữu Thành cho biết thêm.

Bệnh viện Đa khoa Mường Lát tăng cường hệ thống quạt mát tại khu vực bệnh nhân chờ khám bệnh.

Không chỉ tại tuyến tỉnh, nhiều cơ sở y tế miền núi cũng chủ động triển khai các giải pháp chống nóng cho người bệnh.

Tại Bệnh viện Đa khoa Mường Lát, hiện số bệnh nhân điều trị nội trú có 166 người, bệnh viện đã chủ động các giải pháp bảo đảm môi trường khám, điều trị an toàn; đồng thời huy động và mua bổ sung quạt mát để phục vụ người bệnh ở những nơi không có điều hòa (khu vực hành lang, khu vực chờ kết quả); bổ sung nước uống phục vụ người bệnh, người nhà bệnh nhân.

Ông Hồ Văn Trọng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Mường Lát cho biết: “Đơn vị huy động tối đa các trang thiết bị chống nóng hiện có, ưu tiên bố trí quạt và điều hòa tại các khu vực đông bệnh nhân. Đồng thời, bệnh viện đẩy nhanh thủ tục hành chính để người dân giảm thời gian chờ đợi trong điều kiện thời tiết nắng nóng”.

Nắng nóng, số ca nhập viện liên quan đến hô hấp tại Bệnh viện Đa khoa Bá Thước gia tăng.

Tại Bệnh viện Đa khoa Bá Thước, số ca nhập viện liên quan đến nắng nóng như say nắng, sốc nhiệt, mất nước, tăng huyết áp và các bệnh tim mạch, hô hấp cũng có xu hướng gia tăng. Bệnh viện đã chủ động điều chỉnh thời gian khám chữa bệnh hợp lý, tăng cường nhân lực tại khoa cấp cứu, nội khoa, tim mạch và hô hấp nhằm đáp ứng nhu cầu khám, điều trị của người dân. Các khoa phòng điều trị nội trú được vệ sinh thông thoáng, bảo đảm hệ thống điện, quạt và điều hòa hoạt động ổn định. Nhân viên y tế thường xuyên theo dõi sức khỏe người bệnh, hướng dẫn chế độ dinh dưỡng phù hợp, uống đủ nước và hạn chế ra ngoài trong thời gian nắng nóng cao điểm.

Các cơ sở y tế tăng cường hệ thống làm mát tại các phòng bệnh, bảo đảm phục vụ bệnh nhân tốt nhất.

Theo ghi nhận tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, số lượng bệnh nhân nhập viện trong đợt nắng nóng này tăng từ 20 - 50%, tập trung chủ yếu ở nhóm lao động ngoài trời, người già và trẻ nhỏ. Để phục vụ người bệnh tốt hơn, các bệnh viện đã bổ sung thêm ghế ngồi chờ, cây nước uống miễn phí, tăng cường quạt mát, điều hòa nhiệt độ và lắp đặt mái che, rèm chắn nắng tại các khu vực đông người. Bên cạnh việc bảo đảm điều kiện khám, chữa bệnh, các cơ sở y tế cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống nắng nóng.

Trước dự báo nắng nóng còn tiếp diễn trong những ngày tới, ngành Y tế Thanh Hóa tiếp tục yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh rà soát hệ thống thông khí, điện, quạt và điều hòa tại các khu vực khám chữa bệnh; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến quy trình khám chữa bệnh nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi, tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm an toàn cho người bệnh trong mùa nắng nóng.

Ngành y tế khuyến cáo người dân mặc quần áo thoáng mát, uống đủ nước, bổ sung dinh dưỡng hợp lý và hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ. Khi làm việc ngoài trời cần đội mũ rộng vành, đeo khẩu trang, sử dụng các biện pháp chống nắng phù hợp. Đặc biệt, người mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường cần tuân thủ điều trị, tái khám định kỳ để hạn chế biến chứng nguy hiểm trong mùa nắng nóng. Khi có các biểu hiện như chóng mặt, mệt lả, khó thở hoặc sốt cao, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời.

Tô Hà