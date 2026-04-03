Virus Covid-19 biến thể ve sầu: Trẻ em dễ bị nhiễm bệnh hơn người lớn

Báo cáo của các nhà khoa học Mỹ cho thấy, biến thể Covid-19 mới mang tên “Cicada” - biến thể ve sầu, có xu hướng lây nhiễm ở trẻ em cao hơn so với người lớn, song chưa ghi nhận dấu hiệu làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của bệnh ở cả hai nhóm.

Biến thể Covid-19 mới là một nhánh phụ của biến thể Omicron, có tên gọi là BA.3.2, hay còn gọi là biến thể ve sầu (Cicada). Ảnh: The Economic Times.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh miễn dịch cộng đồng đã được hình thành từ tiêm chủng và các lần nhiễm trước đó, biến thể này hiện không làm gia tăng số ca nhập viện hay tử vong. Tuy nhiên, việc biến thể ít ảnh hưởng đến người lớn tuổi được coi là một đặc điểm đáng chú ý, cần tiếp tục nghiên cứu nhằm hiểu rõ hơn về xu hướng tiến hóa của virus.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), biến thể Covid-19 mới là một nhánh phụ của biến thể Omicron, có tên gọi là BA.3.2, hay còn gọi là biến thể ve sầu (Cicada) đã được phát hiện tại 23 quốc gia và trong mẫu nước thải ở 25 bang của Mỹ. Mặc dù vậy, mức độ lây lan hiện vẫn được đánh giá là thấp. Các loại vaccine COVID-19 hiện hành vẫn được cho là có hiệu quả bảo vệ nhất định, và chưa có đủ cơ sở để khẳng định cần điều chỉnh vaccine nhằm đối phó riêng với biến thể này.

Dữ liệu phân tích ban đầu cho thấy trẻ em, đặc biệt trong độ tuổi từ 3 đến 15, có nguy cơ nhiễm biến thể này cao hơn. Một nghiên cứu tại Thành phố New York cho thấy nguy cơ nhiễm ở trẻ em có thể cao hơn nhiều lần so với các biến thể khác, dù BA.3.2 vẫn chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ.

Virus Covid-19 biến thể ve sầu có xu hướng lây nhiễm ở trẻ em cao hơn so với người lớn. Ảnh: The Daily Dazzling Dawn.

Các giả thuyết được đưa ra bao gồm việc trẻ em có mức độ miễn dịch thấp hơn do ít tiếp xúc với virus trước đó, cũng như môi trường sinh hoạt tập trung như trường học, nhà trẻ làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Ngoài ra, một số đặc điểm di truyền của biến thể cũng có thể ảnh hưởng đến cách hệ miễn dịch phản ứng.

Các chuyên gia nhấn mạnh cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ biến thể BA.3.2, đồng thời duy trì các biện pháp phòng dịch phù hợp nhằm hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Thanh Giang

Nguồn: CNN, WDBJ7.