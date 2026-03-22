Vĩnh Lộc đưa nghị quyết đại hội Đảng bộ xã vào cuộc sống

Đảng bộ xã Vĩnh Lộc có 104 tổ chức đảng trực thuộc, với 2.652 đảng viên. Nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ I vào cuộc sống, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã khẩn trương ban hành chương trình hành động, tổ chức quán triệt nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Cán bộ xã Vĩnh Lộc thăm mô hình sản xuất mạ khay của hộ gia đình ông Bùi Chí Cường ở thôn Tân Phúc.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra 26 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá. Ngay sau đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã xác định cụ thể các đề án, phương án, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị và từng đảng ủy viên phụ trách với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, kết quả cụ thể, rõ thời hạn, rõ lộ trình”, biến nghị quyết thành hành động cụ thể.

Ông Bùi Chí Cường, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở thôn Tân Phúc, cho biết: “Được sự tuyên truyền của lãnh đạo thôn, xã về chủ trương phát triển kinh tế tại địa phương trong thời gian tới, người dân chúng tôi rất đồng tình, ủng hộ và đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng vùng sản xuất tập trung, đưa cơ giới hóa vào sản xuất để nâng cao thu nhập, làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, quyết tâm cùng chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra”.

Gia đình ông Cường đã mạnh dạn thuê 35ha đất ruộng bỏ hoang để trồng lúa, dưa, bí kết hợp làm dịch vụ nông nghiệp. Với quy trình sản xuất lúa khép kín, từ làm đất, sản xuất mạ khay đến máy cấy, máy gặt, mỗi năm, gia đình có nguồn thu khoảng 1,5 tỷ đồng, giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho 6 lao động thường xuyên, 10 lao động thời vụ với mức thu nhập 6 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Bí thư chi bộ, trưởng thôn Tân Phúc Tống Duy Phương chia sẻ: "Các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết rất sát thực, xác định rõ tiềm năng, thế mạnh của địa phương, chủ động đưa ra những quyết sách đúng, thể hiện quyết tâm của toàn Đảng bộ. Trong triển khai thực hiện, đã bám sát các định hướng của tỉnh, đánh giá đúng tiềm năng, xây dựng không gian phát triển mới phù hợp, thể hiện sự chủ động, có tầm nhìn, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay”.

Phát triển nông nghiệp và triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình XDNTM, xã Vĩnh Lộc tập trung vào sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp sạch nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng, phù hợp với nhu cầu của thị trường; hình thành liên kết theo chuỗi giá trị. Gắn sản xuất, nâng cao chất lượng với xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp; tạo thương hiệu một số sản phẩm OCOP đặc trưng trở thành sản phẩm phục vụ du lịch. Bên cạnh đó, tập trung phát triển công nghiệp ở những khu vực có lợi thế để tạo ra động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã phát triển, trọng tâm là thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Vĩnh Hòa; mở rộng cụm công nghiệp Vĩnh Hòa (giai đoạn 2); thu hút các dự án sản xuất công nghiệp vào cụm công nghiệp. Huy động các nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng sản xuất; mở mới các tuyến giao thông trọng điểm có tính kết nối vùng, liên vùng, mở ra dư địa và không gian phát triển mới, thúc đẩy công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch phát triển.

Thực hiện sáng tạo, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, năm 2025 tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã ước đạt 2.125 tỷ đồng. Cơ cấu giá trị sản xuất của các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 30,41%; công nghiệp - xây dựng chiếm 38,77%; dịch vụ chiếm 30,82%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 68,12 triệu đồng. Xã đã thực hiện liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm được 226,5ha; thực hiện tích tụ, tập trung đất đai được 45ha, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 4ha. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng ước đạt 888,9 tỷ đồng.

Thực hiện khâu đột phá về chuyển đổi số trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, địa phương đã tập trung đẩy nhanh việc số hóa hồ sơ, dữ liệu, xây dựng chính quyền số để phục vụ người dân và doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch. Nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện toàn trình. Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn, học tập sử dụng thành thạo các phần mềm xử lý văn bản, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Từ ngày 1/7/2025 đến 28/2/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận 3.093 hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn và đúng hạn đạt 99,95%. Tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ đạt 100%; tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính 100%.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bùi Thị Cẩm Tú cho biết: "Sự quyết liệt trong lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự đồng lòng trong thực hiện của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận, tham gia tích cực của người dân chính là nền tảng giúp địa phương thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đề ra. Từ đó, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 Vĩnh Lộc trở thành xã NTM nâng cao".

Bài và ảnh: Phan Nga