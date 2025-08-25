Viettel tặng ngay 50% lưu lượng data khi đăng ký gói cước Roaming tại 8 quốc gia nhân ngày hội non sông

Nằm trong chương trình “Kết nối trọn niềm vui – Mừng 2/9”, từ 25/08 đến 08/09/2025, khách hàng Viettel sẽ được nhận thêm 50% lưu lượng data khi đăng ký gói cước Roaming tại 8 quốc gia/vùng lãnh thổ: Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), UAE, Nga và Úc. Cùng Viettel tận hưởng kết nối mượt mà, hòa chung vào không khí tưng bừng của ngày hội non sông.

Đây là món quà ý nghĩa, thể hiện cam kết của Viettel luôn đồng hành cùng khách hàng trong mọi dịp, mọi chuyến đi, mang đến trải nghiệm kết nối vượt bậc, thuận lợi và tiết kiệm. Đặc biệt, sau ưu đãi, với các đích đến như Hàn Quốc, UAE, Nga, Úc và Trung Quốc, giá gói cước Roaming của Viettel sẽ rẻ hơn tới 80% so với các hình thức giữ liên lạc khi ở nước ngoài khác (eSIM, SIM du lịch,...). Với 50% lưu lượng data được tặng miễn phí, khách hàng có thể tự do khám phá thế giới mà không lo gián đoạn liên lạc hay chi phí phát sinh. Ưu đãi được áp dụng cho toàn bộ khách hàng Viettel khi mua gói Roaming tại 8 quốc gia/vùng lãnh thổ và không giới hạn số lần áp dụng.

Chi tiết các gói cước được ưu đãi nhân dịp 2/9

Viettel tự hào là người bạn đồng hành tin cậy của khách hàng, luôn mang đến những dịch vụ ưu việt, giúp khách hàng được nâng cao trải nghiệm viễn thông. Ngoài chương trình ưu đãi trên, Viettel cũng liên tục mở rộng phạm vi của các gói cước hiện hành. Cũng trong thời gian này, nhà mạng đã nâng vùng phủ hệ gói cước data không giới hạn DRU lên 80 quốc gia/vùng lãnh thổ và hệ gói cước đa quốc gia DR lên 158 quốc gia/vùng lãnh thổ, đảm bảo kết nối liên tục và tiện lợi cho khách hàng khi đi du lịch hoặc công tác nước ngoài.

Kỳ nghỉ lễ này, để chuyến đi của bạn thêm phần trọn vẹn và ý nghĩa, đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm dịch vụ Roaming với nhiều ưu đãi vượt trội nhé.

Cùng Viettel tận hưởng kỳ nghỉ Quốc khánh trọn vẹn - Đăng ký ngay hôm nay để trải nghiệm gói cước lưu lượng lớn với giá siêu hời! Thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng truy cập https://viettel.vn/cvqt hoặc gọi tổng đài 198 (miễn phí tại Việt Nam) để được giải đáp.

Quyết Thắng