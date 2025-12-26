Về dự Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ XI với lòng tự hào sâu sắc...

Vinh dự, tự hào và đặc biệt vui mừng, phấn khởi, đó là tâm trạng của các đại biểu tỉnh Thanh Hóa tham dự Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ XI.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa tham dự Đại hội thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ XI.

Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, diễn ra trong hai ngày (26 và 27/12/2025) tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của trên 2.200 đại biểu đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tham dự Đại hội, Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa gồm 34 đại biểu chính thức, là các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh về với Đại hội, các đại biểu đều mang trong lòng niềm tự hào sâu sắc.

Anh hùng LLVT nhân dân Đỗ Văn Chuyền, quê phường Đông Sơn, 82 tuổi, là đại biểu cao tuổi nhất của đoàn Thanh Hóa tham dự Đại hội. Được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân năm 1970 với những chiến công xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ, ông không giấu được xúc động khi trở lại Thủ đô. Ông chia sẻ: “Chúng tôi là thế hệ đã đi qua chiến tranh, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Khi đất nước hòa bình, chúng tôi tiếp tục nỗ lực xây dựng quê hương. Hôm nay được về Thủ đô dự Đại hội, tôi rất phấn khởi khi thấy đất nước ngày càng phát triển, văn minh; đồng thời cảm nhận sâu sắc sự quan tâm, chu đáo của Trung ương và tỉnh Thanh Hóa đối với các đại biểu”.

Các đại biểu tham dự phiên thứ nhất Đại hội.

Tiến sĩ Lê Bích Thắng là một trong những đại biểu tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần này. Với nhiều đóng góp nổi bật trong nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế, bà từng đại diện tỉnh tham dự nhiều sự kiện quan trọng. Lần đầu tham dự Đại hội đã để lại trong bà nhiều ấn tượng sâu sắc. Chia sẻ tại Đại hội, Tiến sĩ Lê Bích Thắng cho biết: "Chương trình được tổ chức quy mô, công phu, tạo điều kiện để các đại biểu gặp gỡ, giao lưu với những điển hình tiên tiến tiêu biểu trên cả nước. Đây sẽ là nguồn động lực quan trọng để các thế hệ yêu nước tiếp tục nỗ lực, cống hiến cho sự phát triển của quê hương, đất nước".

Các đại biểu nữ tỉnh Thanh Hóa tham dự Đại hội.

Hà Duyên Phúc, sinh năm 2006, sinh viên trường Đại học Quốc gia Singapore, cựu học sinh trường THPT chuyên Lam Sơn là đại biểu trẻ nhất của đoàn tỉnh Thanh Hóa tham dự Đại hội, em đã giành nhiều giải thưởng trong các kỳ thi Quốc gia, Quốc tế. Hà Duyên Phúc chia sẻ: “Em rất bất ngờ và xúc động khi trở thành đại biểu của tỉnh Thanh Hóa tham dự Đại hội Thi đua yêu nước - một sự kiện có quy mô lớn và đặc biệt quan trọng. Sau khi trở về từ Đại hội, em sẽ tiếp tục cố gắng, phấn đấu trong học tập, rèn luyện để đạt thành tích cao, đồng thời lan toả nét đẹp văn hoá của quê hương Thanh Hóa và đất nước Việt Nam đến bạn bè Singapore và thế giới”.

Trong chiều nay, các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ XI đã viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự phiên thứ nhất Đại hội và các hoạt động văn hóa nghệ thuật bên lề đặc sắc. Ngày mai (27/12), Đại hội sẽ bước vào phiên chính thức.

An Thư