Năm 2026: Mức cho vay hỗ trợ tạo việc làm tối đa lên tới 10 tỷ đồng

Kể từ ngày 1/1/2026, chính sách hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm sẽ có những thay đổi mang tính bước ngoặt theo quy định tại Nghị định số 338/2025/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành (ngày 25/12).

Điểm đáng chú ý nhất là sự điều chỉnh mạnh về hạn mức vốn vay, thời hạn vay và đối tượng thụ hưởng, nhằm thích ứng với điều kiện kinh tế-xã hội mới và nhu cầu thực tiễn của người lao động cũng như doanh nghiệp.

Theo nội dung Nghị định mới, mức vay hỗ trợ tạo việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh (doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh...) được nâng lên tối đa là 10 tỷ đồng/dự án, thay vì mức 2 tỷ đồng như quy định hiện hành tại Nghị định 74/2019/NĐ-CP. Bên cạnh đó, mức vay cho mỗi người lao động được hỗ trợ tại các cơ sở này cũng tăng từ 100 triệu đồng lên không quá 200 triệu đồng.

Đối với cá nhân người lao động, hạn mức vay vốn cũng chính thức tăng gấp đôi, đạt mức tối đa 200 triệu đồng. Nghị định cũng mở ra cơ chế linh hoạt cho địa phương. Cụ thể, trường hợp ngân sách địa phương dồi dào, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có thể trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức vay tối đa cao hơn các con số nêu trên đối với nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

Cùng với đó, thời hạn vay vốn cũng được kéo dài tối đa lên đến 120 tháng (10 năm), điều này nhằm giúp đối tượng vay có đủ thời gian để quay vòng vốn và ổn định sản xuất kinh doanh. Mức vay cụ thể sẽ do Ngân hàng Chính sách xã hội thỏa thuận với khách hàng dựa trên nguồn vốn và khả năng trả nợ thực tế.

Về chính sách lãi suất, Nghị định 338/2025/NĐ-CP cũng phân hóa rõ rệt để đảm bảo tính an sinh xã hội. Trong đó, mức lãi suất chung áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và người lao động thông thường sẽ bằng 127% lãi suất cho vay hộ nghèo.

Tuy nhiên, lãi suất ưu đãi đặc biệt (bằng lãi suất cho vay hộ nghèo) vẫn được áp dụng cho các đối tượng ưu tiên, bao gồm cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, hoặc người mới chấp hành xong án phạt tù, cai nghiện bắt buộc.

Mặt khác, người lao động là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, người khuyết tật, hoặc người đang trực tiếp nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng cũng được hưởng mức lãi suất ưu đãi này. Chính sách cũng mở rộng đến người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo đang sinh sống tại các địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Để dòng vốn sớm đến tay đối tượng thụ hưởng, Nghị định quy định quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo hướng tinh gọn. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Ngân hàng Chính sách xã hội phải thông báo kết quả phê duyệt cho vay.

Về điều kiện bảo đảm tiền vay, Nghị định quy định rõ đối với các khoản vay trên 200 triệu đồng, cơ sở sản xuất kinh doanh phải thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của ngân hàng.

Theo TTXVN