Vietnam Airlines tăng thêm 60.000 chỗ phục vụ khách bay dịp Quốc khánh 2/9

Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Vasco và Pacific Airlines) sẽ bổ sung 60.000 chỗ trong dịp Quốc khánh 2/9, nâng tổng tải cung ứng lên gần 725.000 chỗ trên toàn mạng bay để phục vụ lượng khách tăng cao trong kỳ nghỉ lễ này.

Tàu bay Airbus A350. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo đó, Vietnam Airlines Group sẽ khai thác hơn 3.600 chuyến bay trong giai đoạn này, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn lực bổ sung được ưu tiên cho các chặng giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và những điểm đến có lượng khách lớn như Đà Nẵng, Cam Ranh, Huế, Đà Lạt, Phú Quốc...

Bên cạnh việc tăng tải phục vụ cao điểm Quốc khánh, Vietnam Airlines cũng chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác trên các đường bay quốc tế và nội địa theo nhu cầu thị trường. Từ ngày 16/8, Hãng sẽ khai thác sớm đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Colombo (Sri Lanka) khi nhu cầu đi lại giữa Việt Nam và Sri Lanka tăng nhanh.

Ở mạng bay nội địa, Vietnam Airlines chuẩn bị khôi phục đường bay Cần Thơ-Đà Lạt từ ngày 19/8, ngay sau khi Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương (Lâm Đồng) khai thác trở lại. Đường bay sẽ được VASCO, đơn vị thành viên của Vietnam Airlines Group, khai thác bằng tàu bay ATR 72 với tần suất một chuyến khứ hồi/ngày.

“Việc tăng tải được triển khai trong bối cảnh chi phí khai thác của ngành hàng không vẫn ở mức cao, đặc biệt là giá nhiên liệu bay giúp Vietnam Airlines mở rộng lựa chọn cho hành khách trên các đường bay có lượng khách lớn, góp phần ổn định nguồn cung của thị trường. Hãng sắp xếp đội tàu bay và nguồn lực để tăng chuyến trên nhiều đường bay trọng điểm, bảo đảm khai thác phục vụ đi lại của người dân,” đại diện Vietnam Airlines nhấn mạnh./.

Theo TTXVN