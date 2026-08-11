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Mưa lớn gây sụt lún, ảnh hưởng đến các hộ dân tại xã Yên Khương

Đình Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của mưa lớn, một số khu vực trên địa bàn xã Yên Khương xuất hiện hiện tượng nứt, vỡ, sụt lún, sạt lở cục bộ.

Mưa lớn gây sụt lún, ảnh hưởng đến các hộ dân tại xã Yên Khương

Do ảnh hưởng của mưa lớn, một số khu vực trên địa bàn xã Yên Khương xuất hiện hiện tượng nứt, vỡ, sụt lún, sạt lở cục bộ.

Mưa lớn gây sụt lún, ảnh hưởng đến các hộ dân tại xã Yên Khương

Lãnh đạo xã Yên Khương kiểm tra tình hình sụt lún tại bản Giàng.

Qua kiểm tra thực tế chiều 10/8, UBND xã Yên Khương cho biết, tại bản Giàng có 2 hộ dân bị ảnh hưởng; 4 hộ khác nằm trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu sụt lún, sạt lở tiếp diễn.

Lãnh đạo UBND và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã hướng dẫn các hộ gia cố vị trí bị nứt, vỡ; thường xuyên theo dõi diễn biến các vết nứt để kịp thời xử lý khi có tình huống bất thường.

UBND xã cũng yêu cầu các thôn, bản tăng cường kiểm tra, theo dõi diễn biến sạt lở, sụt lún, nứt nhà ở và các công trình dân sinh; kịp thời cảnh báo người dân và báo cáo chính quyền địa phương khi phát sinh tình huống bất thường, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Mưa lớn gây sụt lún, ảnh hưởng đến các hộ dân tại xã Yên Khương

Nhiều vết nứt cùng hiện tượng sụt lún đất được cảnh báo tiếp tục có diễn biến phức tạp trên địa bàn xã Yên Khương.

Chủ tịch UBND xã Yên Khương Lê Quang Tùng cho biết: “Địa phương đang tiếp tục rà soát các hộ dân sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún; chủ động phương án di chuyển người và tài sản của 6 hộ có nguy cơ ảnh hưởng đến nơi an toàn khi xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm”.

Đình Giang

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#Yên Khương #Chủ tịch UBND #Mưa lớn #Chính quyền địa phương #Phòng chống thiên tai #Theo dõi #Nguy cơ #Bất thường #khu vực

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