Vietcombank Bắc Thanh Hóa khai trương hoạt động Phòng giao dịch Sầm Sơn tại địa điểm mới

Nguyễn Lương
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20/4, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Vietcombank Bắc Thanh Hóa) chính thức khai trương và đưa vào hoạt động trụ sở mới Phòng giao dịch Sầm Sơn tại số 48 đường Nguyễn Du, phường Sầm Sơn, đánh dấu bước nâng cấp quan trọng về không gian giao dịch và chất lượng phục vụ khách hàng.

Vietcombank Bắc Thanh Hóa khai trương hoạt động Phòng giao dịch Sầm Sơn tại địa điểm mới

Ngày 20/4, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Vietcombank Bắc Thanh Hóa) chính thức khai trương và đưa vào hoạt động trụ sở mới Phòng giao dịch Sầm Sơn tại số 48 đường Nguyễn Du, phường Sầm Sơn, đánh dấu bước nâng cấp quan trọng về không gian giao dịch và chất lượng phục vụ khách hàng.

Vietcombank Bắc Thanh Hóa khai trương hoạt động Phòng giao dịch Sầm Sơn tại địa điểm mới

Ban lãnh đạo Vietcombank Bắc Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Phòng giao dịch Sầm Sơn.

Phát triển mạng lưới kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh, không ngừng mở rộng thị phần để phục vụ người dân, khách hàng ngày càng tốt hơn là một trong những mục tiêu trọng tâm của Vietcombank Bắc Thanh Hóa. Trụ sở mới Phòng giao dịch Sầm Sơn sở hữu vị trí trung tâm, giao thông thuận lợi, cơ sở vật chất khang trang, được thiết kế theo chuẩn nhận diện thương hiệu của Vietcombank.

Với không gian “ngân hàng xanh” rộng rãi, sang trọng, Vietcombank Bắc Thanh Hóa - Phòng Giao dịch Sầm Sơn phục vụ các dịch vụ tài chính tối ưu: từ huy động vốn, tín dụng cá nhân, dịch vụ thẻ, đến các các giải pháp tài chính số hiện đại, an toàn và nhanh chóng.

Vietcombank Bắc Thanh Hóa khai trương hoạt động Phòng giao dịch Sầm Sơn tại địa điểm mới

Vietcombank Bắc Thanh Hóa - Phòng Giao dịch Sầm Sơn sở hữu vị trí trung tâm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, khách hàng đến giao dịch.

Vietcombank Bắc Thanh Hóa khai trương hoạt động Phòng giao dịch Sầm Sơn tại địa điểm mới

Khách hàng giao dịch tại Phòng giao dịch Sầm Sơn trong ngày đầu khai trương hoạt động tại trụ sở mới.

Vietcombank Bắc Thanh Hóa khai trương hoạt động Phòng giao dịch Sầm Sơn tại địa điểm mới

Vietcombank Bắc Thanh Hóa - Phòng giao dịch Sầm Sơn bố trí khu vực tư vấn riêng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Vietcombank Bắc Thanh Hóa khai trương hoạt động Phòng giao dịch Sầm Sơn tại địa điểm mới

Phòng giao dịch Sầm Sơn đi vào hoạt động tại địa điểm mới sẽ góp phần cung cấp đến khách hàng các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng uy tín, an toàn và hiện đại, nhất là khi mùa du lịch biển 2026 đang đến gần.

Phòng giao dịch Sầm Sơn là 1 trong 5 phòng giao dịch trực thuộc Vietcombank Bắc Thanh Hóa. Việc chuyển sang hoạt động tại địa điểm mới là sự kiện đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong chiến lược hoạt động của Vietcombank Bắc Thanh Hóa, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, gia tăng tính thuận tiện trong giao dịch, khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng khách hàng cùng như hiện thực hóa mục tiêu tối ưu hóa mạng lưới, mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng.

Vietcombank Bắc Thanh Hóa khai trương hoạt động Phòng giao dịch Sầm Sơn tại địa điểm mới

Vietcombank Bắc Thanh Hóa - Phòng giao dịch Sầm Sơn tặng quà cho khách hàng đến giao dịch trong ngày đầu khai trương hoạt động tại địa điểm mới.

Nhân dịp này, Vietcombank Bắc Thanh Hóa - Phòng giao dịch Sầm Sơn triển khai chương trình tri ân với nhiều phần quà thiết thực dành tặng khách đến giao dịch trong ngày đầu khai trương.

Nguyễn Lương

