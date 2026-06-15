Doanh nghiệp nhỏ bước vào “cuộc chơi số”

Kinh tế số phát triển mạnh mẽ đang mở ra nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Tại Thanh Hóa, dù còn hạn chế về nguồn lực, nhiều doanh nghiệp đã chủ động tham gia “cuộc chơi số” - ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng thị trường và gia tăng sức cạnh tranh.

Puluong Wandering đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả kinh doanh du lịch. Ảnh: Phạm Chi

Từ nhiều năm nay, sản phẩm đông trùng hạ thảo của HTX nông nghiệp xanh Haca, phường Ngọc Sơn chủ yếu được tiêu thụ thông qua hệ thống đại lý và các kênh bán hàng truyền thống. Tuy nhiên, trước sự thay đổi của thị trường, doanh nghiệp đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, xây dựng hệ thống bán hàng trực tuyến, quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Đồng thời, doanh nghiệp áp dụng phần mềm quản lý khách hàng, theo dõi đơn hàng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng mã QR.

Ông Trịnh Đức Trọng, phó giám đốc HTX, cho biết: “Trước đây, việc tiếp cận khách hàng ngoài tỉnh khá khó khăn và tốn nhiều chi phí. Khi chuyển sang kinh doanh trên môi trường số, chúng tôi có thể giới thiệu sản phẩm đến khách hàng trên cả nước với chi phí thấp hơn nhiều. Không chỉ doanh thu tăng lên mà doanh nghiệp còn nắm bắt được nhu cầu thị trường nhanh hơn thông qua dữ liệu khách hàng".

Hiện mỗi tháng HTX xuất bán từ 30.000 - 40.000 hộp đông trùng hạ thảo tươi, mang lại doanh thu khoảng 6 tỷ đồng/năm. Đáng chú ý, các kênh trực tuyến như facebook, zalo đang đóng góp khoảng 60% tổng doanh thu của đơn vị. Nhận thấy dư địa phát triển còn rất lớn, HTX đang tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống kho lạnh, dây chuyền đóng chai tự động và chuẩn hóa quy trình sản xuất nhằm nâng cao năng lực cung ứng. Đồng thời, HTX chú trọng tuyển dụng, đào tạo đội ngũ nhân sự am hiểu công nghệ, thương mại điện tử để đẩy mạnh hoạt động quảng bá, khai thác hiệu quả các nền tảng số, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ trong thời gian tới.

Nhờ tận dụng các nền tảng số, sản phẩm của doanh nghiệp đã tiếp cận được nhiều thị trường mới. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc và tương tác trực tuyến cũng góp phần nâng cao uy tín thương hiệu, tạo niềm tin đối với người tiêu dùng.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch cộng đồng, Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Puluong Wandering, xã Pù Luông xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh. Nếu như trước đây doanh nghiệp chủ yếu tìm kiếm khách hàng thông qua các công ty lữ hành và đơn vị trung gian, thì hiện nay hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch được thực hiện chủ yếu trên website, mạng xã hội và các nền tảng đặt phòng trực tuyến quốc tế. Đại diện doanh nghiệp, anh Nguyễn Văn Khánh cho biết, hơn 80% lượng khách hiện nay đến từ các kênh trực tuyến. Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp du khách trong và ngoài nước mà còn giảm đáng kể chi phí quảng bá, tiếp thị so với phương thức truyền thống. Thông qua các công cụ phân tích dữ liệu khách hàng, doanh nghiệp có thể nắm bắt xu hướng du lịch, hành vi tiêu dùng và nhu cầu trải nghiệm của du khách để xây dựng các tour, tuyến phù hợp hơn. Đồng thời, hệ thống đặt dịch vụ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và chăm sóc khách hàng trên nền tảng số cũng góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách, gia tăng tỷ lệ khách quay trở lại và tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực cho du lịch cộng đồng Pù Luông trên thị trường quốc tế.

Thực tế cho thấy, lợi ích lớn nhất mà chuyển đổi số mang lại cho các doanh nghiệp nhỏ chính là khả năng mở rộng thị trường với chi phí thấp. Nếu như trước đây doanh nghiệp muốn tìm kiếm khách hàng mới phải tham gia hội chợ, triển lãm hoặc xây dựng hệ thống đại lý, thì nay chỉ cần thông qua các nền tảng số đã có thể tiếp cận hàng triệu khách hàng tiềm năng trên cả nước. Bên cạnh đó, các phần mềm quản trị doanh nghiệp, kế toán, quản lý nhân sự hay chăm sóc khách hàng cũng giúp giảm đáng kể chi phí vận hành, hạn chế sai sót và nâng cao năng suất lao động.

Đặc biệt, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra cơ hội mới cho các DNNVV. Các công cụ AI có thể hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng nội dung quảng bá, phân tích hành vi khách hàng, dự báo nhu cầu thị trường và tự động hóa nhiều công việc trước đây phải thực hiện thủ công. Điều này giúp doanh nghiệp nhỏ có thêm lợi thế cạnh tranh mà không cần đầu tư quá lớn về nhân lực.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số vẫn còn nhiều thách thức. Không ít doanh nghiệp nhỏ còn thiếu nguồn lực tài chính để đầu tư công nghệ, thiếu nhân lực có kỹ năng số và chưa xây dựng được chiến lược chuyển đổi số dài hạn. Một số doanh nghiệp vẫn còn tâm lý e ngại thay đổi hoặc chưa nhận thức đầy đủ về những lợi ích mà chuyển đổi số mang lại.

Để thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp tham gia mạnh mẽ hơn vào nền kinh tế số, tháng 5/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND về hỗ trợ chuyển đổi số cho DNNVV giai đoạn 2026-2030. Theo đó, tỉnh tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực, tư vấn giải pháp công nghệ và kết nối với các nền tảng số phù hợp.

Theo đánh giá của ngành khoa học và công nghệ, chuyển đổi số đang trở thành giải pháp quan trọng giúp DNNVV nâng cao năng suất, tối ưu quy trình sản xuất, giảm chi phí vận hành và mở rộng thị trường. Việc ứng dụng các nền tảng số, dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo và các công cụ quản trị hiện đại không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn tăng khả năng thích ứng trước những biến động của thị trường. Thời gian tới, ngành khoa học và công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực chuyển đổi số.

Ở cấp quốc gia, Đề án hỗ trợ chuyển đổi số DNNVV giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 500.000 doanh nghiệp tiếp cận các hoạt động đào tạo, tư vấn và ứng dụng công nghệ số; trong đó có khoảng 300.000 doanh nghiệp được hỗ trợ triển khai các nền tảng số và giải pháp trí tuệ nhân tạo. Điều này cho thấy chuyển đổi số đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của khu vực doanh nghiệp.

Chi Phạm