Giữ chắc “lá chắn” an ninh hàng không

Được quy hoạch trở thành cảng hàng không quốc tế và là sân bay dự bị cho Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Cảng Hàng không Thọ Xuân không chỉ là cửa ngõ giao thương tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thanh Hóa mà còn giữ vị trí chiến lược trong thế trận quốc phòng, an ninh khu vực Bắc Trung bộ. Trong bối cảnh hoạt động hàng không ngày càng sôi động, việc giữ vững “lá chắn” an ninh hàng không trở thành yêu cầu đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến bay và góp phần bảo vệ an ninh quốc gia.

Lực lượng an ninh hàng không (Công an tỉnh) phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cảng Hàng không Thọ Xuân rà soát điều kiện đảm bảo an toàn bay. Ảnh: Tuyết Hạnh

Siết chặt kiểm soát

Sau hơn 1 năm tiếp nhận nhiệm vụ mới, lực lượng an ninh hàng không, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) đã phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Bắc và Cảng Hàng không Thọ Xuân thực hiện kiểm soát, đảm bảo tuyệt đối an toàn bay cho khoảng 10.000 chuyến bay cất, hạ cánh với hơn 1 triệu lượt hành khách và khoảng 3.700 tấn hàng hóa lưu thông.

Đây là kết quả tích cực cho những nỗ lực siết chặt các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, tập trung vào các khâu trọng yếu, từ kiểm tra hành khách, hành lý xách tay, hành lý ký gửi đến giám sát khu vực hạn chế và các vị trí tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong cảng hàng không. Quá trình tổ chức thực hiện vừa đảm bảo đúng quy trình, vừa linh hoạt với thực tiễn tình huống để hoạt động bay thông suốt, không gây phiền hà cho hành khách.

Theo Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, Đội An ninh hàng không, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh), đối với lĩnh vực hàng không, chỉ cần để lọt một yếu tố nguy cơ rất nhỏ, có thể gây hậu quả nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng. Do đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ an ninh phải tập trung cao độ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không để chờ phát sinh sự việc mới xử lý mà cần đánh giá được nguy cơ, những sơ hở, bất cập có thể ảnh hưởng đến an toàn bay để chủ động giải quyết hoặc tham mưu giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Thực tế cho thấy, các mối đe dọa đối với an ninh hàng không ngày càng tinh vi, khó lường. Không chỉ là hành vi vi phạm quy định về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, mà còn xuất hiện các thủ đoạn lợi dụng hoạt động hàng không để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày 19/11/2025, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại khu vực sảnh chờ của ga đi, Đội An ninh hàng không (Công an tỉnh) phát hiện một hành khách nam có nhiều biểu hiện nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và thực hiện soi chiếu an ninh, tổ công tác phát hiện người đàn ông này mang theo 50 kíp nổ điện trong vali hành lý xách tay, ý định mang lên tàu bay để di chuyển vào TP Hồ Chí Minh. Ngoài áp dụng ngay lập tức các biện pháp ngăn chặn đặc biệt, đảm bảo không gây gián đoạn hoạt động bay, lực lượng an ninh hàng không đã phối hợp chặt chẽ với Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh) và Công an xã Sao Vàng đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Tàng trữ trái phép vật liệu nổ”.

Không chỉ đảm bảo an ninh ở khu vực nhà ga hành khách, lực lượng an ninh hàng không còn phối hợp tuần tra, giám sát tại các khu vực hạn chế và khu vực công cộng trong cảng. Từ hàng rào bảo vệ, đường lăn, sân đỗ tàu bay, các tuyến đường nội cảng đến các vị trí kỹ thuật trọng yếu đều được kiểm soát chặt chẽ 24/24h, bảo đảm không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ.

Sẵn sàng ứng phó với thách thức “phi truyền thống”

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, mạng xã hội và các thiết bị bay không người lái đã tạo ra những nguy cơ mới đối với hoạt động hàng không dân dụng. Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ, chiến sĩ an ninh hàng không cần đổi mới mạnh mẽ về tư duy thực hiện nhiệm vụ theo hướng kết hợp linh hoạt giữa các biện pháp truyền thống với ứng dụng khoa học công nghệ để nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa và trên không gian mạng.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) đã chủ động cử cán bộ, chiến sĩ tham gia các khóa tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu tại Cảng Hàng không Nội Bài, đồng thời tham mưu Giám đốc Công an tỉnh tuyển dụng 41 nhân viên an ninh hàng không từ mô hình bộ máy cũ vào lực lượng công an nhằm kiện toàn lực lượng cả về số lượng và chất lượng. Từ đó, từng bước xây dựng đội ngũ an ninh hàng không “tinh nhuệ, hiện đại, vì Nhân dân phục vụ”.

Với Trung úy Lê Thị Diệu Ngọc, việc trở thành chiến sĩ công an Nhân dân không chỉ là thay đổi sắc phục, mà còn ghi dấu bước chuyển quan trọng về yêu cầu nhiệm vụ. “Nếu như trước đây, chúng tôi chủ yếu làm nhiệm vụ phòng ngừa, xử lý các vi phạm an ninh hàng không thì nay, chúng tôi cần chủ động nhận diện, phát hiện ngay từ sớm các nguy cơ mất an toàn bay và trực tiếp tham gia giải quyết, xử lý các đối tượng, hành vi vi phạm pháp luật” - Trung úy Ngọc chia sẻ.

Ngoài ra, lực lượng an ninh hàng không cũng đã kết nối, khai thác đồng bộ hệ thống dữ liệu hành khách với dữ liệu dân cư, dữ liệu xuất nhập cảnh và các dữ liệu nghiệp vụ của lực lượng công an Nhân dân. Qua đó, công tác kiểm soát an ninh hàng không không chỉ dừng lại ở khâu kiểm tra hành khách, hành lý mà được mở rộng thành quy trình quản trị rủi ro tổng thể, cho phép phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, đối tượng trọng điểm, các đường dây, ổ nhóm tội phạm có nguy cơ lợi dụng tuyến hàng không để hoạt động.

Thượng tá Lê Đình Anh, Phó trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh), cho biết thêm: “Trước các thách thức an ninh phi truyền thống như tấn công mạng, sử dụng thiết bị bay không người lái trái phép, giả mạo giấy tờ điện tử, lợi dụng không gian mạng để tổ chức hoạt động phạm tội xuyên biên giới..., Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cũng đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành các quy trình, kế hoạch, phương án phòng ngừa, diễn tập xử lý tình huống vụ việc liên quan an ninh trật tự, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”.

Cùng với đó, đơn vị cũng tích cực phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cảng Hàng không Thọ Xuân, các hãng hàng không và lực lượng công an địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn hành khách và người dân sinh sống quanh khu vực sân bay các biện pháp đảm bảo an toàn bay, hạn chế hành vi vi phạm do thiếu hiểu biết.

Giữ vững an ninh hàng không không chỉ là bảo vệ những chuyến bay an toàn hôm nay mà còn là bảo vệ động lực phát triển trong tương lai. Trên từng vị trí công tác, những cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không vẫn đang lặng lẽ thực hiện trách nhiệm của mình với tinh thần cảnh giác cao nhất, quyết tâm giữ chắc “lá chắn” an ninh, góp phần bảo vệ bình yên bầu trời Tổ quốc.

Tuyết Hạnh