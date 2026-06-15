Chuyển mạnh sang sản xuất nông nghiệp xanh

Hội Nông dân (HND) tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp hội trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Đồng thời, lấy thị trường và chuỗi giá trị làm trục tổ chức sản xuất, lấy nông dân làm chủ thể và lấy khoa học - công nghệ làm động lực phát triển nhằm đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp xanh, an toàn theo hướng hữu cơ, góp phần nâng cao giá trị nông sản, bảo vệ môi trường và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Lãnh đạo HND tỉnh thăm mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của hội viên nông dân tại xã Vân Du.

Cùng với việc hỗ trợ phát triển sản xuất, các cấp HND trong tỉnh đã chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn hội viên thực hiện quy trình sản xuất an toàn, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. HND các cấp đã xây dựng mới 182 mô hình HND tham gia thực hiện các tiêu chí an toàn thực phẩm và vận động được 94.691 hộ hội viên, nông dân cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn.

Các cấp hội phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hơn 1.000 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, công nghệ cho 63.631 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham gia; hướng dẫn xây dựng 17 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao, gắn với xây dựng chuỗi giá trị; tổ chức các hội nghị truyền thông, lớp tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức cho hội viên, nông dân về sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Nhiều mô hình tiêu biểu theo hướng VietGAP được triển khai hiệu quả như: mô hình chăn nuôi gà tại xã Thọ Xuân; mô hình trồng lúa J02 tại phường Đông Tiến; mô hình nuôi tôm càng xanh phường Quang Trung. Hội còn hỗ trợ triển khai các mô hình khuyến nông như: mô hình nuôi xen canh tôm càng xanh - lúa theo hướng hữu cơ tại phường Quang Trung; mô hình trồng rừng thâm canh cây quế gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm tại xã Xuân Chinh...

Bên cạnh đó, HND tỉnh đã trực tiếp hỗ trợ hoàn thiện nhãn mác, xây dựng nhãn hiệu và cung cấp 27.000 nhãn sản phẩm cho 4 đơn vị trong việc quảng bá thương hiệu, liên kết, mở rộng, phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm: Mật ong húng chanh, đu đủ lên men của HTX Bản Thổ, xã Hóa Quỳ; đông trùng hạ thảo khô của Công ty TNHH khoa học công nghệ Đăng Khoa, xã Nga Sơn; nước mắm của HTX nước mắm Cự Nham, xã Tiên Trang; mật ong Ông Tứ của hộ kinh doanh Dương Văn Tứ, xã Lưu Vệ.

Để kịp thời hỗ trợ nông dân trong sản xuất, HND đã thông qua các chương trình phối hợp với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, các trường trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ cung ứng 27.000 tấn phân bón các loại, 1.931kg giống các loại, 150 máy nông nghiệp có chất lượng cho hội viên nông dân. HND tiếp tục thực hiện hiệu quả hoạt động tín chấp, ủy thác với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo điều kiện cho 148.272 hộ hội viên, nông dân vay vốn với tổng dư nợ trên 16 nghìn tỷ đồng. Đối với nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, với tổng dư nợ trên 50 tỷ đồng đã hỗ trợ 961 hộ vay, thực hiện 401 dự án phát triển sản xuất, kinh doanh theo nhóm hộ, góp phần xây dựng hàng trăm mô hình kinh tế hiệu quả, bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Đến nay, toàn tỉnh đã có 11.538 hộ có tài khoản trên các nền tảng số; gần 39.000 sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn và các nền tảng mạng xã hội.

Bên cạnh đó, HND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan phát động hội viên nông dân tích cực phát huy sáng kiến trong sản xuất và thu hút các nhà khoa học đồng hành với nông dân. Từ việc phối hợp hiệu quả, đã có 6 cá nhân được Trung ương HND Việt Nam vinh danh là “Nhà khoa học của nhà nông”. Năm 2025, có 11 sáng kiến tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa và có 3 sáng kiến đạt giải, các sáng kiến này đều đã, đang được áp dụng vào thực tiễn sản xuất và lan tỏa trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Quốc Tiến, Chủ tịch HND tỉnh, cho biết: “Thông qua những hoạt động thiết thực, hiệu quả, HND tỉnh đã và đang thúc đẩy chuyển đổi tư duy sản xuất của nông dân từ sản xuất truyền thống sang sản xuất nông nghiệp an toàn, thân thiện với môi trường, từng bước nâng cao giá trị nông sản, hướng tới một nền nông nghiệp xanh – sạch – an toàn và phát triển bền vững”.

Bài và ảnh: Hoàng Lan