Đề xuất bổ sung quy hoạch khai thác năng lượng điện tái tạo từ các hệ thống thủy lợi

Sáng 15/6, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo về đề xuất bổ sung quy hoạch và đầu tư các dự án điện mặt trời (ĐMT) trên các mặt kênh và hồ thủy lợi tỉnh Thanh Hóa của Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo đại diện Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP, với truyền thống gần 70 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, xây lắp các công trình thủy lợi - thủy điện, Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP đã tham gia hầu hết các dự án thủy lợi, thủy điện lớn của đất nước và được Chính phủ ghi nhận, chủ đầu tư đánh giá cao về tiến độ, chất lượng công trình. Tổng Công ty cũng là nhà đầu tư uy tín trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam.

Đại diện Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP báo cáo tình hình và đề xuất các dự án đầu tư.

Xác định rõ tiềm năng phát triển năng lượng điện từ các hệ thống thủy lợi của tỉnh Thanh Hóa, Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP đề xuất tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu đề xuất Chính phủ bổ sung Quy hoạch điện VIII một số dự án năng lượng điện tái tạo từ các hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh, đóng góp một phần đáng kể điện tái tạo cho tỉnh và bổ sung điện thiếu hụt cho khu vực miền Bắc.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trước đề xuất của Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đánh giá cao sự quan tâm của Tổng Công ty, các nhà đầu tư trong lĩnh vực điện năng đối với Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh: Những dự án năng lượng được Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP đề xuất đầu tư tại Thanh Hóa phù hợp với quan điểm phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Để các dự án sớm hiện thực hóa, đồng chí giao Sở Công thương chủ trì cùng với các sở, ngành liên quan rà soát, khảo sát, đánh giá tính khả thi, các yếu tố pháp lý, báo cáo UBND tỉnh để đề xuất, kiến nghị Bộ Công thương, Chính phủ bổ sung quy hoạch phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với nhà đầu tư bên lề hội nghị.

Đồng chí cũng đề nghị nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu đầu tư các dự án đã có trong danh mục Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa điều chỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời khẳng định, tỉnh Thanh Hóa sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư thực hiện hiệu quả các dự án theo quy định của pháp luật.

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