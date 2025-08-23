Việt Hùng Thanh Hoá vào chung kết giải Bóng đá U9 toàn quốc 2025

Chiều 23/8, đội U9 Việt Hùng Thanh Hóa đã xuất sắc vượt qua đối thủ nhiều duyên nợ U9 CLB Hà Nội với tỉ số 3-0, chính thức giành quyền vào chơi trận chung kết giải Bóng đá U9 toàn quốc năm 2025.

U9 Việt Hùng Thanh Hóa (áo xanh) nhập cuộc tương đối cẩn trọng. (Ảnh: Gia Hân).

Trước cuộc đối đầu này, ký ức về trận chung kết năm 2023 tại Bắc Ninh, nơi U9 Việt Hùng Thanh Hóa thúc thủ 0-1 trước chính đối thủ CLB Hà Nội, vẫn còn nguyên trong tâm trí người hâm mộ. Chính vì vậy, ở màn tái đấu năm nay, thầy trò HLV Lê Văn Hân nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn ở hàng phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công.

Trong hơn nửa hiệp 1, U9 CLB Hà Nội liên tục gây sức ép với nhiều pha dứt điểm nguy hiểm. Tuy nhiên, thủ thành Văn Dũng cùng hàng thủ do đội trưởng Hà Sơn Bình chỉ huy đã thi đấu chắc chắn, giữ sạch mành lưới.

Văn Phát sắm vai người hùng với cú đúp vào lưới U9 CLB Hà Nội.

Bước ngoặt đến ở phút 14, khi Văn Phát chọn vị trí khôn ngoan và đánh đầu ngược tinh tế từ đường đá biên của đồng đội, mở tỉ số cho U9 Việt Hùng Thanh Hóa.

Sang hiệp 2, đội bóng xứ Thanh tiếp tục khai thác hiệu quả những tình huống cố định. Phút 22, vẫn từ một pha đá biên, Văn Phát lần thứ hai lập công, nhân đôi cách biệt.

Khi đối thủ dồn lên tấn công tìm bàn gỡ, U9 Việt Hùng Thanh Hóa cho thấy bản lĩnh với lối chơi chắc chắn và tinh thần thi đấu kiên cường. Phút 28, trong một tình huống phản công nhanh, Bảo Anh bứt tốc loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục.

Thủ thành Văn Dũng và thủ quân Hà Sơn Bình chơi chắc chắn, giúp đội bóng xứ Thanh giữ sạch mành lưới ở trận bán kết.

Với kết quả này, U9 Việt Hùng Thanh Hóa lần thứ 3 ghi tên mình vào trận chung kết sau 5 lần giải được tổ chức. Trận chung kết Giải bóng đá U9 toàn quốc năm 2025 sẽ diễn ra vào ngày 25/8, đối thủ của đội bóng xứ Thanh là đội thắng ở cặp đấu Sông Lam Nghệ An - Văn Tâm Đồng Nai.

Hoàng Sơn