Việt Hùng Thanh Hóa giành vé vào vòng 1/8 Vòng chung kết U11 toàn quốc 2026

Sau trận hòa 0-0 trước U11 Bắc Ninh ở lượt trận cuối diễn ra chiều 29/7, U11 Việt Hùng Thanh Hóa chính thức khép lại vòng bảng Vòng chung kết Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2026 với vị trí nhì bảng E, qua đó giành quyền góp mặt tại vòng 1/8.

Đội bóng xứ Thanh ra quân thành công với chiến thắng tối thiểu trước nhà đương kim vô địch U11 Hưng Yên. Ảnh: Thái Hải

Đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Đạt đã có màn khởi đầu đầy ấn tượng khi đánh bại đương kim vô địch U11 Hưng Yên với tỷ số 1-0.

Trước đối thủ được đánh giá cao về kinh nghiệm và bản lĩnh, đội bóng xứ Thanh thi đấu chặt chẽ, khoa học và giành trọn 3 điểm nhờ bàn phản lưới nhà của cầu thủ Hưng Yên.

Ở lượt trận thứ hai, U11 Việt Hùng Thanh Hóa tiếp tục duy trì thế trận tốt trước U11 Văn Tâm Đồng Nai. Bàn thắng sớm của Anh Kiệt giúp đại diện xứ Thanh vươn lên dẫn trước, tuy nhiên đội bóng đã không tận dụng được những cơ hội để gia tăng cách biệt và phải chấp nhận kết quả hòa 1-1 sau khi đối thủ ghi bàn gỡ ở những giây cuối trận.

U11 Việt Hùng Thanh Hóa chia điểm tiếc nuối trước U11 Văn Tâm Đồng Nai ở lượt trận thứ hai. Ảnh: Thái Hải

Bước vào lượt trận quyết định với 4 điểm sau hai trận, U11 Việt Hùng Thanh Hóa cùng U11 Bắc Ninh cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Đội bóng xứ Thanh chủ động nhập cuộc thận trọng. Đối thủ là những người tạo ra nhiều cơ hội hơn trong hiệp 1, song hàng phòng ngự Thanh Hóa đã thi đấu tập trung để giữ sạch mành lưới.

Sang hiệp 2, thế trận trở nên cân bằng hơn. Phút 30, U11 Việt Hùng Thanh Hóa có cơ hội ngon ăn nhưng cú dứt điểm lại đưa bóng tìm đến cột dọc.

Ở chiều ngược lại, Bắc Ninh cũng tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng không thể đánh bại hàng thủ Thanh Hóa. Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0.

Anh Kiệt (áo đỏ) và các đồng đội U11 Việt Hùng Thanh Hóa giành vé vào vòng 1/8 với ngôi nhì bảng E. Ảnh: Thái Hải

Khép lại vòng bảng, U11 Bắc Ninh và U11 Việt Hùng Thanh Hóa cùng có 5 điểm. Tuy nhiên, Bắc Ninh xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng - bàn thua tốt hơn để giành ngôi nhất bảng E, còn đại diện xứ Thanh về nhì. U11 Hưng Yên xếp thứ ba với 4 điểm, trong khi U11 Văn Tâm Đồng Nai đứng cuối bảng với 1 điểm.

Giành quyền vào vòng 1/8 với ngôi nhì bảng, thầy trò HLV Nguyễn Thành Đạt sẽ gặp đội nhất bảng F. Trận đấu diễn ra vào ngày 31/7.

Hoàng Sơn