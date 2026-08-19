Thanh Hóa lần thứ 4 liên tiếp nhất toàn đoàn tại Giải Vô địch Vovinam miền Trung - Tây Nguyên

Đội tuyển Vovinam Thanh Hóa giành 17 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ, xếp thứ nhất toàn đoàn tại Giải Vô địch Vovinam miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 4, năm 2026.

Đội tuyển Vovinam Thanh Hóa giành giải nhất toàn đoàn.

Giải do Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Vovinam Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức, diễn ra từ ngày 17 đến 19/8, thu hút hơn 270 vận động viên (VĐV) của 10 đơn vị, tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên tham gia tranh tài.

Các VĐV tranh 70 bộ huy chương, gồm 26 bộ thi quyền, 43 bộ đối kháng và 1 bộ Võ nhạc Vovinam.

Thành tích xuất sắc tại giải tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của Vovinam Thanh Hóa tại đấu trường quốc nội.

Đoàn Thanh Hóa tham gia giải với 2 huấn luyện viên và 24 VĐV, trong đó có sự góp mặt của các VĐV tiêu biểu và các gương mặt trẻ kế cận xuất sắc được tuyển chọn và đào tạo bài bản trong thời gian gần đây.

Các võ sỹ xứ Thanh tiếp tục khẳng định sức mạnh đồng đều và sự áp đảo ở cả nội dung đối kháng và quyền, giành 23 huy chương các loại, trong đó có 17 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ. Thành tích này đã giúp đoàn Thanh Hóa giành vị trí nhất toàn đoàn.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp, Vovinam Thanh Hóa giành vị trí nhất toàn đoàn tại Giải Vô địch Vovinam miền Trung - Tây Nguyên.

Anh Tuân