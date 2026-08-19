Hơn 700 vận động viên tranh tài tại Giải vô địch trẻ Võ cổ truyền quốc gia

Tối 19/8, Giải vô địch trẻ Võ cổ truyền quốc gia lần thứ XXVII, năm 2026 đã chính thức khai mạc tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao (TDTT) tỉnh (phường Hạc Thành).

Quang cảnh lễ khai mạc.

Dự chương trình có ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam; đại diện Cục TDTT Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tỉnh Thanh Hóa, Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Italia.

Sự kiện do Cục TDTT Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam và Sở VH,TT&DL tổ chức nhằm góp phần bảo tồn, phát huy tinh hoa võ học dân tộc, đồng thời hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Đồng thời tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, du lịch, thể thao đặc sắc của xứ Thanh đến bạn bè trong nước.

Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Thanh Hóa Lê Văn Nam thực hiện nghi thức đánh trống khai mạc.

Tham gia giải có hơn 700 vận động viên (VĐV) và các huấn luyện viên, trọng tài của 25 đơn vị tỉnh, thành phố, ngành trên toàn quốc. Đây là lần thứ 2 Thanh Hóa đăng cai tổ chức sân chơi lớn nhất cả nước dành cho các tài năng trẻ của võ cổ truyền dân tộc.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham gia giải.

Ở giải năm nay, các nội dung đối kháng chia thành 3 nhóm tuổi, gồm 12-13, 14-15 và 16-17 tuổi. Nhóm 12-13 tuổi thi đấu 19 hạng cân nam, nữ; nhóm 14-15 tuổi và 16-17 tuổi thi đấu 42 hạng cân. Đáng chú ý, VĐV 12-13 tuổi và 14-15 tuổi thi đấu dưới thảm, trong khi nhóm 16-17 tuổi thi đấu trên võ đài. Trong khi đó, các nội dung quyền thuật được chia thành các nhóm 6-10, 11-14 và 15-17 tuổi. Các nội dung quyền thuật gồm quyền quy định, quyền tự chọn đặc trưng của võ cổ truyền, quyền tập thể và đối luyện. Với nhóm 6-10 tuổi, các bài quy định gồm Căn bản công pháp số 1, Thần Đồng Quyền, Thanh Long Độc Kiếm, Lão Hổ Thượng Sơn và Thái Sơn Côn. Nhóm 11-14 tuổi thi đấu Căn bản công pháp số 2, Ngọc Trản Quyền, Huỳnh Long Độc Kiếm, Phong Hoa Đao và Bát Quái Côn. Nhóm 15-17 tuổi thi đấu Căn bản công pháp số 3, Lão Mai Quyền, Siêu Xung Thiên, Độc Lư Thương và Song Tuyết Kiếm.

Đội tuyển Võ cổ truyền Thanh Hóa tham dự giải.

Đội tuyển Võ cổ truyền Thanh Hóa tham gia giải với 59 VĐV, đều là những gương mặt trẻ kế cận đầy triển vọng, được tuyển chọn, đào tạo thời gian gần đây, với quyết tâm cao và mục tiêu khẳng định thế mạnh ở nội dung đối kháng. Năm 2025, các võ sỹ trẻ xứ Thanh đã có giải đấu xuất sắc và xếp thứ Nhất toàn đoàn ở nội dung đối kháng.

Với quy mô tổ chức lớn, chuyên nghiệp và chặt chẽ, Giải vô địch trẻ Võ cổ truyền quốc gia lần thứ XXVII, năm 2026 không chỉ là sân chơi đỉnh cao thường niên dành cho các võ sĩ trẻ cả nước, mà còn là nơi hội tụ và lan tỏa giá trị bản sắc võ học dân tộc.

Ngoài ra thông qua thi đấu để kiểm tra, đánh giá năng lực đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài, cán bộ trong công tác huấn luyện, tổ chức thi đấu và chất lượng công tác đào tạo lực lượng VĐV Võ cổ truyền của các đơn vị, trên cơ sở đó làm căn cứ tuyển chọn các VĐV xuất sắc bổ sung cho đội tuyển quốc gia.

Các VĐV thi đấu nội dung Căn bản công pháp số 3 - Quyền tập thể nhóm 15 - 17 tuổi sau lễ khai mạc.

Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV đã bước vào các nội dung thi đấu. Với sự quyết tâm cao các VĐV đã cống hiến những đòn thế phối hợp đẹp mắt trên tinh thần thể thao “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”.

Giải dự kiến bế mạc vào ngày 25/8.

Anh Tuân