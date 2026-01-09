Quân đội Lebanon chuyển sang giai đoạn mới trong kế hoạch giải giáp Hezbollah

Quân đội Lebanon thông báo đã hoàn tất giai đoạn đầu của kế hoạch triển khai toàn diện tại miền Nam Lebanon và bước sang giai đoạn tiếp theo nhằm giải giáp các nhóm vũ trang phi nhà nước, trong đó trọng tâm là Hezbollah. Động thái diễn ra sau lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, chấm dứt xung đột giữa Hezbollah và Israel hồi năm 2024.

Cuộc họp giữa Tổng thống Joseph Aoun, Thủ tướng Nawaf Salam và nội các nhằm thảo luận kế hoạch triển khai và giải giáp các nhóm vũ trang ở Lebanon ngày 8/1/2026. Ảnh: AP.

Trong tuyên bố, quân đội không nêu đích danh bất kỳ lực lượng nào. Thông báo được đưa ra trước cuộc họp giữa Tổng thống Joseph Aoun, Thủ tướng Nawaf Salam và nội các nhằm thảo luận kế hoạch triển khai và giải giáp. Hai nhà lãnh đạo khẳng định đây là ưu tiên ngay từ đầu nhiệm kỳ, và bước đi của quân đội nhận được sự ủng hộ của giới lãnh đạo cấp cao Lebanon.

Trước thềm cuộc họp, Văn phòng Tổng thống Aoun kêu gọi Israel chấm dứt các cuộc tấn công, rút khỏi những khu vực đang chiếm đóng và trả tự do cho các tù nhân Lebanon. Ông cũng kêu gọi các quốc gia thân thiện không chuyển giao vũ khí cho Lebanon ngoài các cơ quan nhà nước, một thông điệp được xem là ám chỉ Iran - nước lâu nay hậu thuẫn vũ khí cho Hezbollah.

Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri, đồng minh chủ chốt của Hezbollah và nhân vật then chốt trong đàm phán ngừng bắn, cho biết người dân miền Nam Lebanon đang “khát khao sự hiện diện và bảo vệ của quân đội”.

Lính gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc kiểm tra một vị trí của Hezbollah bị phá hủy ở miền nam Lebanon hồi tháng 8/2025. Ảnh: AP.

Israel hoan nghênh động thái của Beirut nhưng cho rằng các biện pháp hiện nay “chưa đủ”, cáo buộc Hezbollah vẫn tái vũ trang và duy trì các cơ sở quân sự ở phía nam sông Litani. Tel Aviv nhấn mạnh thỏa thuận ngừng bắn yêu cầu giải giáp hoàn toàn lực lượng này.

Hezbollah chưa bình luận về thông báo mới của quân đội Lebanon, song trước đó khẳng định chỉ thảo luận giải giáp toàn diện sau khi Israel chấm dứt tấn công và rút khỏi lãnh thổ Lebanon.

Thanh Vân

Nguồn: AP.