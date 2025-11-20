Vì sự nghiệp trăm năm “trồng người”

Trong suốt cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi con người là mục tiêu và động lực phát triển. Vì vậy, Người đã chỉ rõ: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Nghĩa là phải luôn đặt con người ở vị trí trung tâm, trên hết và trước hết; phải quan tâm chăm lo đến công tác giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ, thế hệ kế tiếp; bởi “trồng người” là sự nghiệp lâu dài, quyết định đến tương lai, vận mệnh của đất nước, dân tộc.

Ảnh minh họa.

Thấm nhuần tư tưởng của Người, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm, coi “giáo dục là quốc sách hàng đầu” hình thành nên “Đức - Trí - Thể - Mỹ” của con người. Nhất là giai đoạn đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, sự nghiệp “trồng người” lại càng trở nên quan trọng cấp thiết; các điều kiện, nguồn lực dành cho công tác giáo dục, đào tạo càng được quan tâm đầu tư nhiều hơn.

Một trong những nghị quyết chiến lược “dẫn đường” đưa đất nước “cất cánh” vào giai đoạn hùng cường, thịnh vượng là Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Với những mục tiêu lớn, cụ thể, những nhiệm vụ, giải pháp đột phá mạnh mẽ, nghị quyết được kỳ vọng sẽ đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, hướng tới mục tiêu giáo dục và đào tạo Việt Nam đạt trình độ tiên tiến của khu vực châu Á vào năm 2030 và đạt trình độ tiên tiến của thế giới vào năm 2045.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng đề xuất nhiều chính sách liên quan giáo dục, như: tăng cường ngân sách cho giáo dục, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, đổi mới chương trình và kiểm định chất lượng, nâng cao năng lực và đãi ngộ cho giáo viên, tạo cơ chế tài chính đặc thù cho giáo dục nghề nghiệp và đại học... Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi)... Qua đó, hy vọng nhiều chính sách mới sau khi có hiệu lực đi vào thực tiễn sẽ đem lại một nền giáo dục: dạy thực chất, học thực chất. Trước đó, một số chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước ta đã triển khai thực hiện, nhận được sự đồng thuận của phụ huynh và toàn xã hội, như: Miễn học phí cho toàn bộ học sinh mầm non, tiểu học, THCS và THPT công lập kể từ năm học 2025-2026; hỗ trợ tiền ăn; tiến tới bữa ăn học đường miễn phí...

Không chỉ vậy, tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; các cấp, các ngành, các địa phương; mỗi gia đình và từng người dân - hãy chung tay chăm lo cho sự nghiệp “trồng người”, vì tương lai con em chúng ta, vì phồn vinh của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Mới đây nhất ngày 9/11, Lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền được tổ chức đồng loạt đã mang lại niềm hạnh phúc vô bờ cho thầy trò vùng cao. Tổng cộng 100 công trình trường học nội trú, bán trú cho học sinh và giáo viên tại các xã biên giới đất liền được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phải “thần tốc, táo bạo” hoàn thành để bàn giao, đưa vào sử dụng trong tháng 8/2026; đồng thời nghiên cứu tiếp tục xây dựng 148 trường để đạt mục tiêu đến năm 2028, cả nước hoàn thành xây dựng 248 trường. Đó là một sự quan tâm hết sức đặc biệt, một quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn dành cho các xã “phên dậu”, bởi lẽ, theo Thủ tướng, “giữ dân là giữ đất, gieo chữ là giữ nước”; mỗi thầy cô giáo là người “cắm bản, gieo chữ, giữ nước”...

Những ngày này, kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025), nhiều hoạt động tôn vinh, tri ân các thầy cô được tổ chức sôi nổi, đồng loạt trong cả nước, với sự quan tâm đặc biệt từ các cấp, các ngành và toàn xã hội. Biết ơn và trân trọng những người “chèo đò trên dòng sông tri thức” đã tận tụy, nỗ lực hết sức mình để đóng góp, cống hiến, hy sinh thầm lặng “gieo mầm tri thức, nuôi dưỡng ước mơ, khơi dậy đam mê, khơi nguồn sáng tạo, xây nền tương lai” cho bao thế hệ học trò. Không chỉ truyền đạt kiến thức, các thầy cô còn là người đồng hành, giúp các em khám phá thế giới và tìm ra những giá trị sống. Đối với mỗi thầy cô giáo, nghề dạy học không chỉ đơn thuần là công việc mà còn là niềm đam mê và sứ mệnh thiêng liêng - góp sức dựng xây sự nghiệp “trồng người” cao quý.

THANH HÓA