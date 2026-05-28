VFF đình chỉ trọng tài thổi phạt đền sai lầm tại V.League; Crystal Palace lên ngôi vô địch Conference League

CLB nữ TP.HCM bảo vệ thành công ngôi vô địch Cúp quốc gia 2026; U19 Việt Nam quyết tâm chinh phục ngôi vương giải U19 Đông Nam Á 2026; Tranh cãi về vị trí chính thức của Cunha và Neymar tại tuyển Brazil trước thềm World Cup 2026... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (28/5).

VFF đình chỉ trọng tài Trần Ngọc Nhớ vì thổi phạt đền sai lầm tại V.League

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa chính thức xác nhận trọng tài Trần Ngọc Nhớ đã đưa ra quyết định thiếu chính xác trong tình huống thổi phạt đền ở trận đấu giữa Thể Công Viettel và PVF-CAND thuộc vòng 24 V.League 2025/26.

Trọng tài Trần Ngọc Nhớ bị VFF đình chỉ làm nhiệm vụ.

Sau khi phân tích kỹ lưỡng các tư liệu chuyên môn, VFF kết luận pha ngã trong vùng cấm của cầu thủ PVF-CAND ở phút 20 không xuất phát từ lỗi của hậu vệ Thể Công.

Nhằm đảm bảo tính trung thực, khách quan và duy trì kỷ cương của giải đấu, VFF quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ đối với trọng tài Trần Ngọc Nhớ. Động thái cứng rắn này được xem là bước đi cần thiết nhằm nâng cao chất lượng công tác trọng tài, tránh ảnh hưởng tiêu cực đến diễn biến và kết quả của các trận đấu chuyên nghiệp.

U19 Việt Nam quyết tâm chinh phục ngôi vương giải U19 Đông Nam Á 2026

Giải U19 Đông Nam Á 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Indonesia từ ngày 1/6 đến 13/6. U19 Việt Nam nằm tại bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Đặt mục tiêu vô địch, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đã lên đường sang Indonesia vào hôm nay (28/5) với quyết tâm cao độ.

Đại diện của bóng đá Việt Nam và Indonesia lại sắp tái ngộ ở một giải đấu tầm khu vực (Ảnh: VFF).

Dù đối thủ lớn nhất tại vòng bảng là chủ nhà Indonesia, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật tấn công và phòng ngự nhịp nhàng, U19 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiến sâu tại giải.

Đây cũng là bài kiểm tra quan trọng cho năng lực cầm quân của HLV người Nhật Bản trước các đối thủ mạnh như Thái Lan và Australia. Đoàn quân trẻ của Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Timor Leste vào ngày 1/6.

CLB nữ TP.HCM bảo vệ thành công ngôi vô địch Cúp quốc gia 2026

Trong trận chung kết Cúp quốc gia nữ 2026 diễn ra tối 27/5, CLB nữ TP.HCM đã bảo vệ thành công ngôi vương sau khi đánh bại Hà Nội I trên loạt sút luân lưu.

Huỳnh Như cùng CLB TP.HCM gặp nhiều khó khăn trước sức trẻ của Hà Nội I.

Dù Hà Nội I kiểm soát bóng nhỉnh hơn trong 90 phút thi đấu chính thức, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Kim Thanh và hàng thủ đã giữ sạch mành lưới cho TP.HCM. Ở loạt “đấu súng” quyết định, các chân sút dày dạn kinh nghiệm như Huỳnh Như, Thùy Trang và Hồng Nhung đều thực hiện thành công, mang về chiến thắng 3-0. Với danh hiệu này, CLB TP.HCM nâng tổng số lần vô địch giải lên con số 5.

CLB nữ TP.HCM bảo vệ thành công ngôi vô địch Cúp quốc gia.

Ở trận tranh hạng ba, Thái Nguyên T&T giành huy chương đồng sau chiến thắng sát nút 1-0 trước Phong Phú Hà Nam.

Crystal Palace lên ngôi vô địch Conference League

Trong trận chung kết UEFA Conference League 2025/26 diễn ra tại Leipzig (Đức) sáng 28/5, Crystal Palace đã xuất sắc đánh bại đại diện Tây Ban Nha, Rayo Vallecano, với tỷ số tối thiểu 1-0. Sau hiệp một giằng co không bàn thắng, bước ngoặt đến ở phút 51 khi tiền đạo Mateta nhanh chân đá bồi thành công từ tình huống sút xa của Adam Wharton.

Crystal Palace giành chiến thắng 1-0 trước Vallecano để vô địch Conference League (Ảnh: Reuters).

Dù Rayo Vallecano nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ trong thời gian còn lại, hàng thủ vững chắc của “Đại bàng” đã bảo toàn thành công lợi thế mong manh. Chiến thắng này giúp Crystal Palace đăng quang ngôi vương châu Âu đầy ấn tượng. Đây là danh hiệu quốc tế danh giá, đánh dấu mùa giải thành công của bóng đá Anh khi trước đó Aston Villa cũng đã lên ngôi tại Europa League.

Tranh cãi về vị trí chính thức của Cunha và Neymar tại tuyển Brazil trước thềm World Cup 2026

Việc HLV Carlo Ancelotti điền tên Neymar vào danh sách dự World Cup 2026 đang gây ra làn sóng tranh cãi lớn tại Brazil.

Neymar lạc quan về cơ hội tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Trong khi nhà báo Fernando Kallas khẳng định việc để chân sút đang đạt phong độ đỉnh cao là Matheus Cunha dự bị cho Neymar là “điều điên rồ”, thì ngôi sao của Santos lại tỏ ra lạc quan về tình trạng chấn thương bắp chân của mình. Tuy nhiên, đội ngũ y tế tuyển Brazil vẫn rất thận trọng vì lo ngại chấn thương của “tiểu Pele” nghiêm trọng hơn dự kiến.

Cunha đang đạt độ chín trong sự nghiệp.

Với phong độ ấn tượng tại MU, Cunha đang chứng minh mình là trụ cột khó thay thế, đặt ra bài toán khó cho HLV Ancelotti trong việc lựa chọn nhân sự cho mục tiêu chinh phục chức vô địch thế giới.

