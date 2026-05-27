HAGL kỳ vọng “phép màu” từ sự trở lại của ông Vũ Tiến Thành; Messi hồi phục tích cực trước World Cup 2026

HAGL kỳ vọng “phép màu” từ sự trở lại của ông Vũ Tiến Thành; Truyền thông Indonesia thừa nhận vị thế số 1 của bóng đá Việt Nam; Jamie Carragher: Pep Guardiola là HLV vĩ đại nhất lịch sử, vượt qua Sir Alex Ferguson... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (27/5).

Trong giai đoạn “nước sôi lửa bỏng” của V.League 2025/26, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa chào đón sự trở lại của ông Vũ Tiến Thành từ Ninh Bình để đồng hành cùng HLV Lê Quang Trãi.

Ông Vũ Tiến Thành trở lại HAGL sau một thời gian được “biệt phái” sang Ninh Bình.

Hiện xếp hạng 11 với 23 điểm, HAGL đang đối mặt áp lực trụ hạng cực lớn khi chỉ còn 2 vòng đấu. Lịch thi đấu đầy thách thức khi phải chạm trán đối thủ mạnh Hà Nội FC ở vòng 25 và trận “chung kết ngược” với Becamex TP.HCM ở vòng cuối.

Người hâm mộ đội bóng phố Núi kỳ vọng kinh nghiệm dày dặn và khả năng làm công tác tư tưởng của ông Vũ Tiến Thành sẽ tái hiện “phép màu” giúp HAGL vượt khó, tương tự như cách ông từng cứu đội thoát khỏi khủng hoảng ở những mùa giải trước.

Truyền thông Indonesia thừa nhận vị thế số 1 của bóng đá Việt Nam

Tờ Bola Sport của Indonesia nhận định bóng đá Đông Nam Á đã chứng kiến sự dịch chuyển quyền lực từ Thái Lan sang Việt Nam trong 5 năm qua. Sự thống trị này không hề ngẫu nhiên mà là kết quả của công tác đào tạo trẻ vượt trội.

Bóng đá Việt Nam nhân tài nối tiếp nhân tài.

Trong khi Việt Nam liên tục sản sinh ra những thế hệ tài năng kế cận cho đội tuyển quốc gia, bóng đá Thái Lan lại rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân sự trầm trọng, buộc phải triệu tập những cựu binh đã 38 tuổi.

Với chuỗi thành tích ấn tượng từ các cấp độ trẻ đến đội tuyển quốc gia và dấu ấn lịch sử tại các giải châu lục cũng như tấm vé dự World Cup U17, bóng đá Việt Nam đã khẳng định vững chắc vị thế dẫn đầu khu vực nhờ hệ thống đào tạo có chiều sâu và bền vững.

Jamie Carragher: Pep Guardiola là HLV vĩ đại nhất lịch sử, vượt qua Sir Alex Ferguson

Trong bài viết trên Telegraph, Jamie Carragher khẳng định Pep Guardiola đã vượt qua Sir Alex Ferguson để trở thành nhà cầm quân vĩ đại nhất lịch sử. Dù Ferguson có sự nghiệp lâu dài và giàu truyền thống tại Man Utd, Carragher lập luận rằng Guardiola mang lại tầm ảnh hưởng sâu rộng hơn đến tư duy bóng đá hiện đại.

Guardiola bắt tay Sir Alex Ferguson trước trận chung kết Champions League 2009 ở sân Olimpico, Rome, Italy. Ảnh: AFP

Ông không chỉ giành nhiều danh hiệu với tỷ lệ thắng cao hơn mà còn tạo ra những chuẩn mực mới về chiến thuật, thay đổi hoàn toàn cách vận hành của bóng đá thế giới trong thế kỷ 21. Với 20 danh hiệu tại Man City, Guardiola đã biến CLB thành gã khổng lồ, khẳng định di sản của ông không chỉ ở số lượng chiếc cúp, mà còn ở việc định hình lại triết lý bóng đá toàn cầu.

Messi hồi phục tích cực, người hâm mộ Argentina thở phào trước World Cup 2026

Sau chấn thương gân kheo trái khiến người hâm mộ lo lắng, Lionel Messi đã nhận tín hiệu tích cực khi kết quả kiểm tra y tế cho thấy đó chỉ là tình trạng mỏi cơ do quá tải. Mặc dù CLB Inter Miami chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể, nhưng chuyên gia Fabrizio Romano đã khẳng định siêu sao 38 tuổi hoàn toàn có thể kịp bình phục để tham dự World Cup 2026.

Messi nhiều khả năng sẽ dự World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Với việc giải MLS tạm nghỉ và đội tuyển Argentina đang chuẩn bị cho các trận giao hữu sắp tới, “El Pulga” sẽ có đủ thời gian để hồi phục. Người hâm mộ kỳ vọng đội trưởng tuyển Argentina sẽ sớm trở lại, hướng tới cột mốc lịch sử lần thứ 6 góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, bắt đầu từ trận mở màn gặp Algeria vào ngày 16/6.

