Messi nguy cơ vắng mặt tại World Cup 2026; HLV Park Hang Seo bất ngờ dẫn dắt đội bóng Thái Lan

Cuộc đua trụ hạng V.League 2025/26: Cú “lội ngược dòng” ngoạn mục của SHB Đà Nẵng; West Ham khủng hoảng trầm trọng sau cú sốc xuống hạng; AI dự đoán Pháp là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2026... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (26/5).

Cuộc đua trụ hạng V.League 2025/26: Cú “lội ngược dòng” ngoạn mục của SHB Đà Nẵng

Cuộc đua trụ hạng tại V.League 2025/26 đang diễn ra vô cùng kịch tính với sự trỗi dậy mạnh mẽ của SHB Đà Nẵng. Nhờ bổ sung nhân sự chất lượng như Quế Ngọc Hải và phong độ cao của Makaric, đội bóng sông Hàn nắm quyền tự quyết khi chỉ còn 2 vòng đấu.

Minh Khoa (10) cùng Becamex TP.HCM nhiều khả năng sẽ phải xuống hạng.

Trái lại, Becamex TP.HCM và HAGL đang rơi vào nghịch cảnh với phong độ bết bát cùng lịch thi đấu đầy giông bão. Trong khi Đà Nẵng có cơ hội lớn để thoát hiểm nhờ các đối thủ đã hết mục tiêu, thì Becamex TP.HCM và HAGL đối mặt nguy cơ xuống hạng trực tiếp hoặc phải đá play-off.

Cục diện dưới đáy bảng xếp hạng đang đảo chiều khó lường, đẩy các đội bóng vào cuộc chiến sinh tử để ở lại giải đấu cao nhất Việt Nam.

HLV Park Hang Seo bất ngờ dẫn dắt CLB Kanchanaburi tại Thái Lan

HLV Park Hang Seo đã gây chấn động truyền thông khu vực khi ký hợp đồng 2 năm với CLB Kanchanaburi, đội bóng vừa xuống hạng tại Thái Lan. Dù đang giữ vai trò Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc, ông Park quyết định chọn Thái Lan làm điểm đến mới từ tháng 7, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại World Cup 2026.

HLV Park Hang Seo quyết định sang Thái Lan làm việc (Ảnh: Mạnh Quân).

Chia sẻ về quyết định này, vị chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định muốn chinh phục thử thách mới tại môi trường mà các đồng hương chưa từng thành công. Truyền thông Đông Nam Á đặt kỳ vọng lớn vào ông, với mục tiêu đưa Kanchanaburi trở lại Thai-League 1 và vươn tầm thành thế lực mới.

HLV Park cũng cam kết tiếp tục đóng góp cho bóng đá Việt Nam thông qua các dự án kết nối cầu thủ trẻ trong khu vực.

AI dự đoán Pháp là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2026

Trước thềm World Cup 2026, ba nền tảng AI hàng đầu gồm ChatGPT, Microsoft Copilot và Google Gemini đã đưa ra những dự đoán đầy thú vị về nhà vô địch. Trong đó, đội tuyển Pháp được đánh giá cao nhất nhờ chiều sâu đội hình, kinh nghiệm dày dặn và phong độ ổn định.

Pháp là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Tuy nhiên, Tây Ban Nha cũng nổi lên như một đối trọng vô cùng đáng gờm sau thành công tại EURO 2024, thậm chí được Google Gemini xếp hạng tỷ lệ vô địch cao nhất. Trái lại, chuyên gia Joachim Klement lại gây bất ngờ khi dự báo Hà Lan sẽ đăng quang.

Các nền tảng AI dự đoán Pháp vô địch World Cup 2026.

Dù công nghệ AI nghiêng về “Les Bleus”, bóng đá vẫn luôn tiềm ẩn nhiều biến số, và người hâm mộ sẽ phải chờ đợi đến mùa hè 2026 để biết được chủ nhân thực sự của chiếc cúp vàng.

Lionel Messi đối mặt nguy cơ vắng mặt tại World Cup 2026 vì chấn thương

Siêu sao Lionel Messi vừa nhận tin không vui khi gặp chấn thương đùi trong trận đấu cuối cùng cho Inter Miami gặp Philadelphia Union sáng 25/5. Dù đóng góp hai đường kiến tạo trong chiến thắng 6-4 của đội nhà, “El Pulga” đã phải rời sân ở phút 73 với biểu hiện khó khăn khi di chuyển.

Messi dính chấn thương đùi trước thềm World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Hiện tại, người hâm mộ Argentina đang vô cùng lo lắng về khả năng hồi phục của thủ quân đội tuyển quốc gia khi World Cup 2026 chỉ còn hơn hai tuần nữa là khởi tranh. Phía Inter Miami đang chờ kết quả kiểm tra chi tiết để xác định mức độ nghiêm trọng.

Nếu không kịp bình phục, Messi có nguy cơ lỡ hẹn với kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp, một cột mốc lịch sử mà anh đang hướng tới.

Ngân hàng Scotland phát hành tiền giấy in hình siêu phẩm của Scott McTominay

Nhằm đánh dấu cột mốc tuyển Scotland giành vé dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998, Ngân hàng Bank of Scotland vừa giới thiệu mẫu tiền giấy 20 bảng phiên bản đặc biệt. Tờ tiền gây ấn tượng khi khắc họa pha “ngả bàn đèn” xuất thần của tiền vệ Scott McTominay trong chiến thắng 4-2 trước Đan Mạch vào tháng 11/2025.

Tiền vệ Scott McTominay giới thiệu mẫu tiền giấy in hình lấy cảm hứng từ pha ngả bàn đèn của anh trong trận Scotland gặp Đan Mạch. Ảnh: Bank of Scotland.

Chỉ 100 tờ tiền giới hạn được phát hành, trong đó một nửa dành cho đấu giá và quay số từ thiện để ủng hộ tổ chức Crisis Scotland. Đây là vinh dự lớn đối với McTominay, người sẽ cùng đội trưởng Andy Robertson và các đồng đội chuẩn bị chinh chiến tại bảng C World Cup 2026 cùng các đối thủ Brazil, Morocco và Haiti.

West Ham khủng hoảng trầm trọng sau cú sốc xuống hạng

Việc chính thức xuống hạng sau 14 năm góp mặt tại Premier League đã đẩy West Ham vào cuộc khủng hoảng toàn diện. HLV Nuno Espirito Santo nhiều khả năng sẽ bị sa thải khi không thể giúp đội bóng trụ hạng dù đã thắng Leeds 3-0 ở vòng cuối.

Nuno Santo không thể cùng West Ham tạo ra kỳ tích.

Nội bộ “Búa tạ” đang vô cùng hỗn loạn khi HLV trưởng liên tục xảy ra mâu thuẫn với các cầu thủ trụ cột như Alphonse Areola và Jean-Clair Todibo. Những chỉ trích công khai từ gia đình cầu thủ cùng sự bất mãn trong phòng thay đồ cho thấy một tương lai bất ổn.

Trong khi West Ham chìm trong thất vọng, Bolton Wanderers đã gieo hy vọng cho người hâm mộ khi giành quyền trở lại giải hạng Nhất (Championship) sau chiến thắng thuyết phục tại trận play-off.

[Ngày này năm xưa 26/5] Khoảnh khắc “thần thánh” tại Camp Nou Ngày 26/5/1999, làng túc cầu thế giới chứng kiến màn lội ngược dòng khó tin nhất lịch sử Champions League. Trong trận chung kết với Bayern Munich, Manchester United bị dẫn trước đến tận phút 90. Man United vô địch Champions League lần thứ 2 trong lịch sử vào ngày 26/5/1999. Tuy nhiên, chỉ trong 3 phút bù giờ ngắn ngủi, Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer đã liên tiếp ghi bàn, đưa “Quỷ đỏ” lên ngôi vương một cách không tưởng. Chiến thắng này hoàn tất cú ăn ba lịch sử của Sir Alex Ferguson, khẳng định tinh thần chiến đấu “không bao giờ bỏ cuộc” của Manchester United và trở thành tượng đài trong lòng người hâm mộ trên toàn thế giới. "Tôi không tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Bóng đá, chết tiệt thật!" – Sir Alex Ferguson.

