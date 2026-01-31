Chủ tịch Cuba lên án lệnh siết nhiên liệu mới của Mỹ

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel lên án các biện pháp mới của Mỹ nhằm siết nguồn cung nhiên liệu cho đảo quốc Caribe, cho rằng đây là hành động “mang tính cưỡng ép”, đồng thời khẳng định Havana sẽ tìm kiếm sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Trong khi đó, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cũng cảnh báo nguy cơ khủng hoảng nhân đạo diện rộng, đồng thời cho biết sẽ thúc đẩy giải pháp ngoại giao.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel lên án các biện pháp mới của Mỹ nhằm siết nguồn cung nhiên liệu cho đảo quốc Caribe. Ảnh: Anadolu

Trong tuyên bố trên truyền hình ngày 30/1, nhà lãnh đạo Cuba cho rằng động thái mới của Washington là một bước leo thang, hướng tới việc siết chặt nguồn nhiên liệu cung cấp cho Cuba. Ông nhận định cộng đồng quốc tế đang đứng trước thách thức phải thể hiện lập trường đối với những biện pháp như vậy, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng tinh thần đoàn kết và sự ủng hộ đối với Cuba sẽ tiếp tục được duy trì.

Ông Díaz-Canel khẳng định Cuba sẽ đối diện với tình hình bằng “sự kiên định, bình tĩnh và niềm tin rằng lẽ phải thuộc về mình”. Ông cũng nhấn mạnh Havana sẽ tiến hành các hoạt động vận động ngoại giao tại mọi không gian có thể, nhằm phản đối điều mà ông mô tả là biện pháp mang tính cưỡng ép. Nhà lãnh đạo Cuba bày tỏ tin tưởng Cuba sẽ không đơn độc và sẽ nhận được sự thấu hiểu cũng như ủng hộ từ bên ngoài.

Chủ tịch Cuba cho biết, bất chấp những khác biệt, Cuba vẫn duy trì quan điểm sẵn sàng đối thoại với Mỹ, song nhấn mạnh đối thoại cần dựa trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng, không kèm theo sức ép.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cảnh báo nguy cơ khủng hoảng nhân đạo diện rộng tại Cuba. Ảnh: China Daily

Cùng diễn biến, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cảnh báo việc áp thuế hoặc trừng phạt các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba có thể dẫn đến “một cuộc khủng hoảng nhân đạo sâu rộng” trên đảo quốc Caribe. Bà cho biết các biện pháp như vậy có nguy cơ làm gián đoạn hoạt động của bệnh viện, nguồn cung thực phẩm, điện và các dịch vụ thiết yếu khác.

Tổng thống Sheinbaum cho biết Mexico sẽ tìm kiếm các giải pháp ngoại giao, duy trì hỗ trợ nhân đạo phù hợp với truyền thống đoàn kết quốc tế của nước này, song cũng phải bảo đảm lợi ích kinh tế quốc gia và tránh nguy cơ phát sinh thêm các biện pháp thuế quan đối với Mexico.

Diễn biến trên cho thấy vấn đề năng lượng của Cuba đang trở thành chủ đề thu hút quan tâm rộng rãi tại khu vực Mỹ Latinh, với các nước kêu gọi ưu tiên đối thoại và các giải pháp ngoại giao nhằm hạn chế tác động tới dân thường.

Bích Hồng

Nguồn: APT.