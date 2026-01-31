Congo: Ít nhất 200 người thiệt mạng trong thảm họa sập hầm mỏ

Giới chức phe nổi dậy tại miền Đông CHDC Congo ngày 31/1 xác nhận một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã vùi lấp nhiều hầm mỏ khai thác quặng coltan vào đầu tuần này, khiến ít nhất 200 người thiệt mạng. Thảm kịch diễn ra trong bối cảnh xung đột leo thang đang đẩy cuộc khủng hoảng nhân đạo tại quốc gia này tới mức báo động.

Thợ mỏ làm việc tại mỏ khai thác coltan D4 Gakombe ở Rubaya, Congo, ngày 9 tháng 5 năm 2025. Ảnh: AP.

Sự việc xảy ra vào ngày 28/1 tại cụm mỏ Rubaya, khu vực hiện do nhóm phiến quân M23 kiểm soát. Ông Lumumba Kambere Muyisa, phát ngôn viên chính quyền tỉnh Bắc Kivu (do phe nổi dậy chỉ định), cho biết mưa lũ kéo dài là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ sạt lở. ông Muyisa thông tin: "Tính đến nay, số nạn nhân tử vong đã vượt quá 200 người. Nhiều thi thể vẫn đang bị vùi lấp dưới bùn đất và chưa được tìm thấy".

Ngay sau sự việc, lệnh đình chỉ khai thác thủ công đã được ban bố để đảm bảo an toàn.

Khu mỏ Rubaya nằm tại khu vực trọng yếu ở miền Đông Congo, vùng đất giàu tài nguyên khoáng sản vốn luôn trong tình trạng bất ổn suốt nhiều thập kỷ qua. Đây là nơi cung cấp hơn 15% nguồn cung tantalum toàn cầu, loại kim loại hiếm chiết xuất từ quặng coltan, vốn là thành phần then chốt trong sản xuất diện thoại di động, máy tính và động cơ máy bay.

Kể từ khi đánh chiếm thị trấn này vào tháng 5/2024, nhóm M23 đã áp thuế lên hoạt động buôn bán và vận chuyển khoáng sản. Theo báo cáo từ Liên Hợp Quốc, nguồn thu này mang về cho phe nổi dậy ít nhất 800.000 USD mỗi tháng, trực tiếp hộ trợ các hoạt động vũ trang.

Sự trỗi dậy của M23, nhóm vũ trang được cho là do Rwanda hậu thuẫn, đã đẩy xung đột tại miền Đông Congo leo thang mạnh mẽ. Các cuộc giao tranh dai dẳng giữa quân đội Chính phủ và các nhóm phiến quân đã biến nơi đây thành một trong những điểm nóng nhân đạo lớn nhất thế giới với hơn 7 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Những người dân chạy trốn khỏi cuộc giao tranh ở thị trấn Sake đã đến khu định cư Mugunga gần Goma, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Ảnh: UNHCR.

Dù Mỹ đã đứng ra làm trung gian cho một thỏa thuận giữa Chính phủ Congo và Rwanda, đồng thời mở đường cho các doanh nghiệp Mỹ tiếp cận nguồn khoáng sản chiến lược, nhưng thực tế giao tranh vẫn tiếp diễn trên nhiều mặt trận. Những nỗ lực ngoại giao hiện vẫn chưa thể chấm dứt tình trạng đổ máu, khi số thương vong của cả dân thường và binh lính vẫn tiếp tục tăng cao.

Thúy Hà

Nguồn: AP