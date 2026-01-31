Israel thông báo mở lại cửa khẩu Rafah sau hai năm đóng cửa

Chính quyền Israel vừa tuyên bố sẽ chính thức mở lại cửa khẩu Rafah kết nối Dải Gaza với Ai Cập theo cả hai chiều kể từ Chủ nhật tới, 1/2. Động thái này cho phép người dân di chuyển hạn chế sau hơn hai năm khu vực này bị phong tỏa hoàn toàn.

Cửa khẩu biên giới Rafah giữa Ai Cập và Dải Gaza, ở Rafah, Ai Cập, ngày 29 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Quân đội Israel cho biết, quyết định này là một phần của thỏa thuận ngừng bắn đang được thực thi tại dải đất bị bao vây của Palestine. Thông cáo từ quân đội Israel nêu rõ: “Theo thỏa thuận ngừng bắn và chỉ thị từ các cấp lãnh đạo chính trị, cửa khẩu Rafah sẽ mở cửa từ Chủ nhật này (ngày 1/2) cho phép di chuyển hai chiều đối với các trường hợp hạn chế”.

Cũng theo thông báo, các hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu sẽ được phối hợp chặt chẽ với phía Ai Cập. Tất cả hành khách phải trải qua quy trình kiểm tra an ninh nghiêm ngặt của Israel và sự giám sát từ phái đoàn của Liên minh Châu Âu (EU).

Việc mở lại cửa khẩu cũng nhằm tạo điều kiện cho những cư dân đã sơ tán trong giai đoạn chiến tranh được quay trở về Gaza, sau khi hoàn tất thủ tục điều phối với Ai Cập và nhận được sự phê duyệt an ninh từ phía Israel.

Cửa khẩu Rafah đã bị đóng cửa kể từ khi quân đội Israel giành quyền kiểm soát vào tháng 5/2024. Theo kế hoạch, khu vực này đáng lẽ phải được mở lại theo giai đoạn một của thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 10. Tuy nhiên, giới chức Israel đã đưa ra điều kiện tiên quyết là phải thu hồi được thi thể của con tin Israel cuối cùng. Động thái này đã trì hoãn việc thực thi thỏa thuận trong nhiều tháng, đồng thời biến vấn đề con tin và thi thể người tử nạn thành đòn bẩy trên bàn đàm phán.

Những người dân đi bộ gần những túp lều, nơi ở của những người Palestine bị buộc phải di dời ở khu vực Mawasi thuộc thành phố Khan Younis. Ảnh: Getty.

Chỉ sau khi những thi thể cuối cùng được bàn giao, Israel mới xác nhận mở lại cửa khẩu với những điều kiện khắt khe, bao gồm: kiểm tra an ninh trước, phối hợp với phía Ai Cập và đặt hoạt động di chuyển của người đi bộ dưới sự giám sát của Liên minh Châu Âu (EU).

Hiện nay, hàng chục nghìn người Palestine tại Gaza đang trong danh sách chờ đợi cửa khẩu mở cửa, trong đó có hàng nghìn bệnh nhân bị thương nặng cần được đưa ra nước ngoài điều trị do hệ thống y tế trong khu vực đã tê liệt. Đồng thời, hàng nghìn người khác cũng đã đăng ký với Đại sứ quán Palestine tại Cairo để tìm đường trở về Gaza.

Thúy Hà

Nguồn: TRT