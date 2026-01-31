Tổng thống Putin: Nga đẩy mạnh xuất khẩu quốc phòng, thu trên 15 tỷ USD

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa cho biết, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm quốc phòng của Nga trong năm qua đạt trên 15 tỷ USD, được cung cấp cho hơn 30 quốc gia, bất chấp sức ép gia tăng từ các nước phương Tây nhằm hạn chế hợp tác. Châu Phi được nhấn mạnh là khu vực có nhu cầu và triển vọng hợp tác nổi bật.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp của ủy ban hợp tác kỹ thuật quân sự với các nước ngoài, tại Moscow, Nga, ngày 30 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Sputnik

Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban hợp tác kỹ thuật – quân sự với các nước đối tác diễn ra mới đây tại Điện Kremlin, Tổng thống Putin đánh giá hệ thống hợp tác quốc phòng – kỹ thuật của Nga tiếp tục hoạt động trong điều kiện “phức tạp”, song vẫn bảo đảm thực hiện ổn định các hợp đồng xuất khẩu.

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong năm vừa qua, các sản phẩm quốc phòng của Nga đã được cung cấp tới hơn 30 quốc gia trên thế giới, với tổng nguồn thu ngoại tệ vượt 15 tỷ USD. Ông cho rằng kết quả này tạo thêm nguồn lực để hiện đại hóa các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng, mở rộng năng lực sản xuất và thúc đẩy các chương trình nghiên cứu dài hạn.

Người đứng đầu Điện Kremlin cho biết sức ép từ các nước phương Tây nhằm làm chậm hoặc cản trở quan hệ hợp tác với Nga vẫn được duy trì, thậm chí gia tăng. Tuy nhiên, ông khẳng định phần lớn các hợp đồng xuất khẩu quốc phòng của Nga vẫn được thực hiện nhất quán.

Các hệ thống phòng không S-400 và Pantsir-S đã được chuyển đến trước thềm cuộc tập trận quân sự Nga-Belarus. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Nga đã xây dựng được danh mục đơn hàng xuất khẩu mới đáng kể, đồng thời tạo nền tảng để mở rộng cả chủng loại sản phẩm lẫn phạm vi địa lý cung cấp. Theo ông, điều này góp phần củng cố vị thế của Nga như một đối tác, nhà phát triển và nhà sản xuất các hệ thống vũ khí tiên tiến.

Về định hướng sắp tới, nhà lãnh đạo Nga cho biết kế hoạch năm 2026 đặt mục tiêu gia tăng đáng kể quy mô xuất khẩu quốc phòng. Moskva dự kiến tiếp tục mở rộng hợp tác công nghệ – quân sự với 14 quốc gia, trong đó đã và đang triển khai hoặc nghiên cứu hơn 340 dự án hợp tác.

Châu Phi được xác định là một trong những khu vực có tiềm năng hợp tác đáng chú ý. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các đối tác châu Phi bày tỏ sẵn sàng mở rộng quan hệ với Nga trong lĩnh vực quân sự và kỹ thuật – quân sự, không chỉ dừng ở hoạt động mua sắm mà còn bao gồm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, cũng như khả năng tổ chức sản xuất theo giấy phép đối với một số sản phẩm.

Bích Hồng

Nguồn: RT, APT