Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ khủng hoảng tài chính nghiêm trọng

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa đưa ra cảnh báo tổ chức này đang đối mặt nguy cơ “sụp đổ tài chính cận kề”, do tình trạng nhiều quốc gia thành viên chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng góp và các quy định ngân sách hiện hành làm gia tăng áp lực thanh khoản.

Liên Hợp Quốc đối mặt với khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Ảnh: UN News

Trong thư gửi tới toàn bộ 193 quốc gia thành viên, ông Guterres cho biết cuộc khủng hoảng thanh khoản của Liên Hợp Quốc đang trầm trọng hơn, đe dọa việc triển khai các chương trình và làm gia tăng rủi ro mất cân đối tài chính trong thời gian tới. Đây được xem là cảnh báo mạnh mẽ nhất của người đứng đầu Liên Hợp Quốc về tình hình tài chính của tổ chức.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: Reuters

Theo ông, đến cuối năm 2025, tổng số tiền đóng góp còn tồn đọng của các nước thành viên đã lên mức kỷ lục 1,57 tỷ USD. Ông nhấn mạnh nếu không có biện pháp khắc phục, Liên Hợp Quốc có thể cạn tiền mặt vào tháng 7 năm nay.

Một trong những nguyên nhân chính được nêu là quy định ngân sách buộc Liên Hợp Quốc phải hoàn trả các khoản kinh phí chưa sử dụng cho các nước thành viên, trong khi thực tế nguồn tiền chưa được nộp đầy đủ. Ông Guterres cho rằng cơ chế này đang tạo ra một vòng luẩn quẩn về tài chính, khiến tổ chức phải hoàn trả những khoản tiền thực tế chưa có.

Mỹ hiện chiếm khoảng 22% ngân sách thường xuyên của Liên Hợp Quốc. Ảnh: NTS.Com

Theo cơ chế phân bổ, mức đóng góp của mỗi quốc gia phụ thuộc vào quy mô nền kinh tế. Mỹ hiện chiếm khoảng 22% ngân sách thường xuyên của Liên Hợp Quốc, tiếp theo là Trung Quốc với khoảng 20%. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc không nêu đích danh quốc gia nào chưa thực hiện nghĩa vụ đóng góp.

Các quan chức Liên Hợp Quốc cho biết Mỹ còn nợ 2,19 tỷ USD cho ngân sách thường xuyên, 1,88 tỷ USD cho các phái bộ gìn giữ hòa bình đang hoạt động và 528 triệu USD cho các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trước đây.

Trước tình hình này, Tổng Thư ký Guterres nhấn mạnh các quốc gia thành viên hoặc phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đúng hạn, hoặc cần cải tổ căn bản các quy tắc tài chính để tránh nguy cơ khủng hoảng.

Vân Bình

Nguồn Reuters