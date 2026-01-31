Thượng viện Mỹ thông qua gói chi tiêu 1.200 tỷ USD, chính phủ vẫn đối mặt đóng cửa ngắn hạn

Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn thỏa thuận ngân sách quy mô 1.200 tỷ USD với sự ủng hộ lưỡng đảng, song việc Hạ viện chưa thể bỏ phiếu trước thời hạn chót khiến chính phủ liên bang gần như chắc chắn phải đóng cửa một phần trong thời gian ngắn. Tranh cãi về ngân sách thực thi luật nhập cư tiếp tục là điểm nghẽn.

Thượng viện Mỹ thông qua gói chi tiêu 1.200 tỷ USD, chính phủ vẫn đối mặt đóng cửa ngắn hạn. Ảnh: The Hill

Thượng viện Mỹ tối ngày 30/1 (theo giờ địa phương) đã thông qua gói chi tiêu thỏa hiệp trị giá 1.200 tỷ USD, mở đường để Quốc hội tránh một đợt đóng cửa chính phủ kéo dài. Tuy nhiên, do Hạ viện chưa họp và dự kiến sớm nhất tới ngày 2/2 mới xem xét dự luật, chính phủ liên bang vẫn gần như chắc chắn rơi vào tình trạng đóng cửa một phần từ rạng sáng 31/1 theo giờ miền Đông.

Gói ngân sách được thông qua với tỷ lệ 71 phiếu thuận và 29 phiếu chống, nhằm duy trì hoạt động của phần lớn cơ quan liên bang đến hết ngày 30/9.

Thỏa thuận bao gồm việc gia hạn ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) thêm hai tuần thay vì phê duyệt ngân sách toàn năm, để các bên tiếp tục đàm phán về chính sách thực thi luật nhập cư. Đây được xem là nhượng bộ quan trọng đối với phe Dân chủ, trong bối cảnh gia tăng tranh cãi sau vụ một công dân Mỹ thiệt mạng trong chiến dịch của đặc vụ liên bang gần đây.

Hạ viện dự kiến họp sớm nhất vào ngày 2/2 về ngân sách. Ảnh: CBS News

Phe Dân chủ muốn siết quy định với lực lượng thực thi nhập cư, trong khi phe Cộng hòa cho biết sẵn sàng thảo luận một số điều chỉnh nhưng phản đối các hạn chế sâu rộng.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết phương án khả thi nhất là đưa dự luật ra bỏ phiếu theo thủ tục rút gọn vào tối 2/2, song cách này đòi hỏi đa số hai phần ba, đồng nghĩa cần sự ủng hộ đáng kể từ các nghị sĩ Dân chủ.

Nếu được Hạ viện thông qua và ký thành luật, Quốc hội Mỹ sẽ hoàn tất hơn 95% ngân sách liên bang, chỉ còn lại dự luật ngân sách dài hạn cho DHS. Giới quan sát nhận định đợt đóng cửa lần này, nếu xảy ra, có khả năng chỉ kéo dài trong thời gian ngắn.

Bích Hồng

Nguồn: Politico.