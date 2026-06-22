VĐV Thanh Hóa Quách Thị Lan cùng đội tiếp sức nữ Việt Nam giành HCV châu Á

Đội tuyển điền kinh Việt Nam gồm VĐV Thanh Hóa Quách Thị Lan cùng các đồng đội Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc đã xuất sắc giành huy chương vàng (HCV) nội dung tiếp sức 4x400m nữ tại Giải vô địch tiếp sức châu Á 2026, sau khi cán đích đầu tiên với thành tích 3 phút 31 giây 16.

Quách Thị Lan (ngoài cùng bên trái) và các đồng đội giành HCV nội dung 4x400m nữ.

Trong cuộc tranh tài chung kết diễn ra tối 21/6 tại thành phố Gumi (Hàn Quốc), các cô gái Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh và sự phối hợp ăn ý để vượt qua nhiều đối thủ mạnh của châu lục. Kết thúc 4 lượt chạy, đội tiếp sức nữ Việt Nam cán đích đầu tiên với thành tích 3 phút 31 giây 16, qua đó bước lên bục cao nhất.

Ở lượt chạy đầu tiên, Hoàng Thị Minh Hạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ khi duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu, tạo nền tảng thuận lợi cho các đồng đội phía sau. Bước ngoặt của cuộc đua đến ở lượt chạy thứ hai khi VĐV Quách Thị Lan thể hiện đẳng cấp của một trong những chân chạy hàng đầu Việt Nam. Với những bước chạy mạnh mẽ, nữ vận động viên quê Thanh Hóa đã giúp đội tuyển Việt Nam bứt lên, tạo lợi thế đáng kể trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Từ lợi thế mà Quách Thị Lan tạo ra, Nguyễn Thị Hằng tiếp tục duy trì khoảng cách ở lượt chạy thứ ba trước khi Nguyễn Thị Ngọc hoàn tất chặng đua cuối cùng đầy thuyết phục, đưa đội tuyển Việt Nam về đích đầu tiên và giành tấm HCV danh giá.

Video: Đội tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam thi đấu ấn tượng tại Giải vô địch tiếp sức châu Á 2026.

Niềm vui của điền kinh Việt Nam được nhân đôi khi ở nội dung 4x400m tiếp sức nam, bộ tứ Lê Ngọc Phúc, Trần Đình Sơn, Vũ Ngọc Khánh và Tạ Ngọc Tưởng xuất sắc giành HCV với thành tích 3 phút 02 giây 60. Đây là lần đầu tiên Việt Nam vô địch châu Á ở nội dung này, đồng thời phá kỷ lục quốc gia cũ (3 phút 03 giây 85).

Giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 diễn ra trong hai ngày 20 và 21/6, quy tụ những đội tuyển mạnh nhất châu lục. Hai tấm HCV giành được giúp các vận động viên có thêm sự tự tin hướng tới mục tiêu chinh phục huy chương tại Đại hội Thể thao châu Á (Asiad) 2026 diễn ra vào tháng 9 tới tại Nhật Bản.

Hoàng Sơn