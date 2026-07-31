U11 Việt Hùng Thanh Hóa dừng bước ở vòng 1/8 Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2026

U11 Việt Hùng Thanh Hóa đã khép lại hành trình tại Vòng chung kết Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2026 sau thất bại 2-4 trên chấm luân lưu trước U11 CLB Bóng đá Hà Nội ở trận đấu vòng 1/8, diễn ra chiều 31/7.

U11 CLB Bóng đá Hà Nội (áo vàng) là những người chơi lấn lướt hơn ngay từ những phút đầu trận. Ảnh: Thái Hải

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đại diện Thủ đô đã tạo ra sức ép lớn về phía khung thành U11 Việt Hùng Thanh Hóa. Chỉ ở phút thứ 2, đội bóng Hà Nội đã đưa bóng dội cột dọc sau một pha dứt điểm nguy hiểm.

Trong những phút đầu, U11 Việt Hùng Thanh Hóa nhập cuộc có phần căng cứng và gặp nhiều khó khăn trước lối chơi tốc độ, giàu kỹ thuật của đối thủ. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Anh Khoa với nhiều pha cứu thua quan trọng, đội bóng xứ Thanh đã sớm phải nhận bàn thua.

Phút thứ 5, U11 Việt Hùng Thanh Hóa có tình huống đáp trả đầu tiên khi Hà Duy Khánh tung cú dứt điểm nhanh sau pha chớp thời cơ trong vòng cấm. Tuy nhiên, U11 CLB Bóng đá Hà Nội vẫn là đội chiếm ưu thế với nhiều pha phối hợp sắc nét.

Bình Minh (áo xanh) và các đồng đội bất ngờ vượt lên dẫn trước trong hiệp hai. Ảnh: Thái Hải

Trong hiệp một, U11 CLB Bóng đá Hà Nội tiếp tục đưa bóng tìm đến khung gỗ, khép lại 20 phút đầu tiên với 3 tình huống dứt điểm trúng cột dọc hoặc xà ngang khung thành Thanh Hóa.

Bước sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi U11 CLB Bóng đá Hà Nội tiếp tục tạo ra sức ép. Phút 25, đội bóng Thủ đô thêm một lần đưa bóng trúng cột dọc.

Trong lúc gặp nhiều khó khăn, U11 Việt Hùng Thanh Hóa bất ngờ có bàn mở tỷ số từ một tình huống cố định. Sau pha đá phạt góc, Anh Kiệt tận dụng cơ hội dứt điểm chính xác, đưa đội bóng xứ Thanh vươn lên dẫn trước.

Tuy nhiên, khi đồng hồ điểm 1 phút 30 giây đếm ngược bóng trong cuộc, Lương Trọng Đại kịp ghi bàn quân bình tỷ số 1-1 bằng pha đá bồi cận thành sau cú dứt điểm của đồng đội, đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu.

Trên chấm luân lưu, U11 CLB Bóng đá Hà Nội giành chiến thắng 4-2 để ghi tên vào tứ kết.

Hoàng Sơn