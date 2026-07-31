Tuyển Việt Nam hướng tới chiến thắng trước Singapore; UEFA dọa tẩy chay World Cup

Sân vận động 135.000 chỗ ngồi tại Hà Nội chính thức mang tên VinFast; Newcastle đối mặt nguy cơ “tan đàn xẻ nghé”; Những mảnh ghép cuối cùng giúp HLV Jose Mourinho hoàn thiện Real Madrid... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (31/7).

Tuyển Việt Nam hướng tới chiến thắng trước Singapore để giành lại ngôi đầu

20h00 tối nay (31/7), đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc tiếp đón Singapore trên sân vận động Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ ba bảng A, ASEAN Cup 2026.

Dù đối thủ đang tạm dẫn đầu với 6 điểm sau hai trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn được đánh giá vượt trội nhờ khả năng kiểm soát bóng tốt và không còn lép vế trước lối chơi bóng bổng của đối phương.

Với tương quan lực lượng hiện tại cùng ưu thế sân nhà, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng giành trọn 3 điểm để đòi lại ngôi đầu bảng.

Phần trả lời phỏng vấn của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoài Thương

Phát biểu tại buổi họp báo trước trận, HLV Kim Sang-sik khẳng định toàn đội xem mỗi trận đấu là một trận chung kết và đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để hướng tới chiến thắng.

Về phía đối thủ, HLV Gavin Lee tuyên bố Singapore không đến Mỹ Đình để hòa mà quyết tâm phá dớp gần ba thập kỷ không thắng Việt Nam nhằm củng cố ngôi đầu bảng.

Sân vận động 135.000 chỗ ngồi tại Hà Nội chính thức mang tên VinFast

Theo thông cáo từ Vinhomes ngày 30/7, sân vận động quy mô lớn với sức chứa 135.000 chỗ ngồi thuộc khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội sẽ được đổi tên thành VinFast.

Sân vận động VinFast mang tên thương hiệu xe điện tượng trưng cho khát vọng đổi mới và năng lực công nghiệp Việt Nam. Theo Vingroup, việc lựa chọn này phản ánh tầm vóc quy mô dự án, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước ra quốc tế.

Phối cảnh sân VinFast. Ảnh: Vingroup

Được khởi công từ cuối năm 2025 trên diện tích hơn 70 ha và dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027, công trình này hướng tới mô hình xanh, thông minh hàng đầu thế giới với hệ thống công nghệ AI, kết nối 5G và giải pháp tiết kiệm năng lượng tiên tiến.

Khi đi vào hoạt động, siêu SVĐ thuộc đại dự án hơn 9.000 ha này kỳ vọng sẽ đủ tiêu chuẩn đăng cai các sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế như ASIAD hay Olympic trong tương lai.

Những mảnh ghép cuối cùng giúp HLV Jose Mourinho hoàn thiện Real Madrid

Dưới triều đại của HLV Jose Mourinho, Real Madrid đang tiến hành cuộc đại tu lực lượng mạnh mẽ dựa trên tiêu chí tuyển quân ưu tiên tinh thần chiến đấu và khát vọng chiến thắng.

Rodri là mảnh ghép mà Mouriho còn thiếu ở Real Madrid. Ảnh: Tribuna

Dù đã mang về nhiều tân binh chất lượng như Konate, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng đội bóng vẫn còn thiếu hai mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện: một trung vệ nhằm tăng chiều sâu đội hình và đặc biệt là tiền vệ Rodri - “bộ não” hoàn hảo để giữ nhịp, kiểm soát thế trận.

Ngược lại, để mở đường cho các bản hợp đồng mới và cân đối tài chính, Mourinho sẵn sàng thanh lý hoặc đem cho mượn nhiều cái tên như Ferland Mendy, Eduardo Camavinga, Endrick, hay thậm chí bán Aurelien Tchouameni nếu chiêu mộ thành công Rodri.

UEFA dọa tẩy chay World Cup, đối đầu quyết liệt với kế hoạch gọi vốn tư nhân 7,4 tỷ bảng của FIFA

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa ấn định hạn chót ngày 19/9 để 211 liên đoàn thành viên phê duyệt gói đầu tư tư nhân trị giá 7,4 tỷ bảng nhằm nâng mức tài trợ lên tới 30 triệu bảng mỗi nước. Tuy nhiên, đề xuất thành lập đơn vị thương mại quản lý World Cup với sự hậu thuẫn từ quỹ Thrive Capital đã vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (trái) và Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin tại Đại hội UEFA năm 2024. Ảnh: Reuters

Trong cuộc họp khẩn, UEFA cùng 55 thành viên đã đồng loạt bác bỏ và đe dọa tẩy chay toàn bộ các giải đấu của FIFA, bao gồm cả World Cup, nếu tổ chức này không từ bỏ hoàn toàn kế hoạch.

Cơ quan bóng đá châu Âu chỉ trích đây là hành động thương mại hóa bóng đá thiếu minh bạch, trong khi nhiều liên đoàn khu vực khác cũng đang nhóm họp để xem xét lập trường.

Newcastle đối mặt nguy cơ “tan đàn xẻ nghé” sau sự ra đi của HLV Eddie Howe

Newcastle đang đứng trước bờ vực khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng sau khi HLV Eddie Howe bất ngờ từ chức do bất bình với chính sách sẵn sàng bán trụ cột của ban lãnh đạo.

Sự ra đi của chiến lược gia người Anh có thể kích hoạt làn sóng ra đi ồ ạt của các ngôi sao hàng đầu. Cụ thể, đội trưởng Bruno Guimaraes đang nằm trong tầm ngắm của Arsenal với giá khoảng 70 triệu bảng, trong khi Joelinton, Tino Livramento và Lewis Hall cũng thu hút sự quan tâm lớn từ các ông lớn Ngoại hạng Anh.

Trước thềm mùa giải mới, “Chích chòe” đứng trước nguy cơ bị các đối thủ trực tiếp “xâu xé” đội hình và chìm trong bất ổn.

HS