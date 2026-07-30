Tuyển Việt Nam gặp thách thức tại ASEAN Cup; AFC lên án kế hoạch của FIFA

PVF vô địch giải bóng đá U17 Quốc gia 2026; Bayern Munich chuẩn bị đàm phán gia hạn hợp đồng, giữ chân Harry Kane; HLV Park Hang Seo nổi giận, lao vào sân bảo vệ học trò trong trận giao hữu tại Thái Lan... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (30/7).

Tuyển Việt Nam gặp thách thức ở cuộc đua giành vé đi tiếp tại ASEAN Cup

Sau chiến thắng tưng bừng 7-0 trước Timor Leste trong trận ra quân, đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt với thử thách cực lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp khi phải thi đấu hai trận “sinh tử” với Singapore (31/7) trên sân nhà Mỹ Đình và Indonesia (3/8) trên sân khách chỉ trong vòng 4 ngày.

Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào hai trận đấu quan trọng gặp Singapore và Indonesia trong vòng 4 ngày. Ảnh: VFF

Lịch trình di chuyển gấp gáp từ Hà Nội sang Bogor (Indonesia) khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ có vỏn vẹn một ngày tập luyện chuẩn bị cho màn đại chiến với đội chủ nhà.

Để giải bài toán thể lực khắc nghiệt này, chiến lược gia người Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ phải xoay vòng lực lượng và sử dụng các bộ khung chiến thuật khác nhau cho chặng đường nước rút sắp tới.

PVF vô địch giải bóng đá U17 Quốc gia 2026

Trong trận chung kết diễn ra áp đảo, U17 PVF đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước “hiện tượng” Huế nhờ cú đúp của Lê Sỹ Bách và pha lập công của Đình Sơn.

PVF đăng quang ngôi vô địch. Ảnh: VFF

Dù Huế đã nỗ lực viết nên câu chuyện cổ tích khi lần đầu góp mặt ở trận tranh ngôi vương, đẳng cấp vượt trội giúp thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Duy hoàn toàn làm chủ thế trận và đăng quang ngôi vô địch một cách xứng đáng.

Ở các giải thưởng cá nhân, Lê Sỹ Bách xuất sắc nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, trong khi thủ môn Nguyễn Việt Dũng giành giải Thủ môn xuất sắc nhất, khép lại một mùa giải thành công rực rỡ của lò đào tạo PVF.

HLV Park Hang Seo nổi giận, lao vào sân bảo vệ học trò trong trận giao hữu tại Thái Lan

Tối 29/7, trong trận giao hữu giữa CLB Kanchanaburi Power và Eastern SC (Hong Kong) tại Thái Lan, HLV Park Hang Seo đã có màn lao vào sân phản ứng gay gắt đối thủ. Nguyên nhân xuất phát từ những tình huống va chạm căng thẳng và pha chơi xấu trên sân khiến các cầu thủ hai bên liên tục xô đẩy.

HLV Park Hang Seo dẫn dắt CLB Kanchanaburi Power của Thái Lan. Ảnh: Kanchanaburi Power FC

Không giữ được bình tĩnh trước thái độ của đội khách, chiến lược gia người Hàn Quốc định lao thẳng về phía khu kỹ thuật đối phương và được các trợ lý kịp thời can ngăn. Sự việc này một lần nữa cho thấy tính cách máu lửa quen thuộc của nhà cầm quân sinh năm 1957 mà chúng ta thường gặp khi ông còn là thuyền trưởng Đội tuyển Quốc gia và U23 Việt Nam.

AFC lên án kế hoạch gây tranh cãi của FIFA

Sau UEFA, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức lên tiếng bày tỏ sự thất vọng và phản đối kế hoạch thành lập công ty FIFA Forward Enterprise (FFE) của FIFA nhằm huy động vốn bằng cách bán cổ phần thiểu số cho các nhà đầu tư.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (trái) trao đổi với Chủ tịch AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Ảnh: Getty

AFC chỉ trích FIFA vì đã không tham vấn các liên đoàn châu lục và thiếu minh bạch trong quyết định có thể định hình lại tương lai tài chính bóng đá toàn cầu.

Trước đó, kế hoạch thương mại hóa các sự kiện như World Cup này cũng vấp phải làn sóng chỉ trích quyết liệt từ UEFA và Thủ tướng Anh Andy Burnham, với quan điểm chung rằng bóng đá và linh hồn của các giải đấu lớn thuộc về người hâm mộ chứ không phải món hàng để mua bán.

Bayern Munich chuẩn bị đàm phán gia hạn hợp đồng, giữ chân Harry Kane

Bayern Munich đã lên kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán ngay trong tháng 8 để gia hạn hợp đồng với Harry Kane, xem tiền đạo người Anh là ưu tiên hàng đầu và là trụ cột trong chiến lược phát triển dài hạn.

Bayern Munich muốn gia hạn hợp đồng với Harry Kane.

“Hùm xám” sẵn sàng đưa ra những đãi ngộ hấp dẫn để giữ chân chân sút 33 tuổi trước sự quan tâm từ Barcelona hay Tottenham Hotspur.

Dù vừa trải qua mùa giải 2025/2026 rực rỡ với danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga (36 bàn sau 31 trận) cùng 14 pha lập công tại Champions League, quyết định cuối cùng về việc tiếp tục gắn bó với sân Allianz Arena hay tìm kiếm bến đỗ mới vẫn thuộc về Harry Kane.

HS