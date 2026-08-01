HLV Kim Sang-sik chỉ ra nguyên nhân tuyển Việt Nam hòa thất vọng Singapore; Endrick nguy cơ phải rời Real Madrid

Nguyễn Thùy Linh xuất sắc hạ hạt giống số một để vào bán kết cầu lông Đài Loan Mở rộng 2026; Indonesia thắng nhọc Timor Leste, đẩy bảng A, ASEAN Cup 2026 vào thế cạnh tranh khốc liệt; Mykhailo Mudryk được xóa án doping, chính thức tái xuất trong màu áo Chelsea... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (1/8).

Tuyển Việt Nam hòa thất vọng trước Singapore, HLV Kim Sang-sik chỉ ra nguyên nhân

Tối 31/7 trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam bất ngờ bị Singapore cầm hòa 0-0 dù áp đảo hoàn toàn và tung ra tới 22 cú dứt điểm. Kết quả này khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik rơi xuống vị trí thứ 3 bảng A ASEAN Cup 2026 với 4 điểm sau 2 trận.

Đội tuyển Việt Nam còn phải cải thiện lối chơi. Ảnh: Minh Tú

Chia sẻ sau trận đấu, chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận lý do sớm rút Đình Bắc ra sân do chưa hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời chỉ ra vấn đề lớn nhất của toàn đội là khả năng pressing chưa tốt và tâm lý luống cuống ở các nhịp xử lý cuối.

Toàn đội sẽ nhanh chóng di chuyển sang Indonesia để chuẩn bị cho trận đấu sinh tử sắp tới.

Indonesia thắng nhọc Timor Leste, đẩy bảng A, ASEAN Cup 2026 vào thế cạnh tranh khốc liệt

Dù được chơi hơn người từ sớm, Indonesia phải chờ đến 15 phút cuối trận mới có thể khoan thủng hàng phòng ngự Timor Leste nhờ các pha lập công của Shayne Pattynama, Thom Haye và Mitchell Baker, qua đó giành chiến thắng 3-0 trên sân trung lập Chonburi (Thái Lan) để tạm vươn lên dẫn đầu bảng A.

Tiền vệ Thom Haye mừng bàn thắng nâng tỷ số trên sân trung lập Chonburi, Thái Lan hôm 31/7. Ảnh: Timmas

Kết quả này, kết hợp với việc Việt Nam bị Singapore cầm hòa không bàn thắng, khiến cục diện bảng đấu trở nên cực kỳ gay cấn.

Với việc Singapore đang nắm 7 điểm, Indonesia có 6 điểm còn Việt Nam xếp thứ ba với 4 điểm, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ buộc phải giành chiến thắng trong chuyến làm khách đầy thử thách trước Indonesia vào ngày 3/8 tới để nắm lại quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Nguyễn Thùy Linh xuất sắc hạ hạt giống số một để vào bán kết cầu lông Đài Loan Mở rộng 2026

Chiều 31/7, tay vợt số một Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã thể hiện bản lĩnh kiên cường khi đánh bại hạt giống số một kiêm chủ nhà Chiu Pin-chian (hạng 17 thế giới) với tỷ số 2-1 (21-14, 19-21, 21-13) sau đúng một giờ thi đấu tại tứ kết Giải cầu lông quốc tế Đài Loan Mở rộng 2026.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh thắng Chiu Pin-chian 2-1 ở tứ kết giải cầu lông quốc tế Đài Loan Mở rộng 2026, chiều 31/7. Ảnh: Badminton Photo

Sau khởi đầu thuận lợi, Thùy Linh để thua sát nút ở set hai nhưng đã lội ngược dòng ấn tượng ở set quyết định nhờ tinh thần vững vàng và lối đánh bền bỉ.

Giành vé vào bán kết gặp Unnati Hooda (Ấn Độ), đại diện Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trước thềm các giải đấu lớn sắp tới.

“Số 9” mới của Mourino đẩy Endrick vào nguy cơ phải rời Real Madrid

Việc Real Madrid bất ngờ kích hoạt điều khoản giải phóng 25 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo cao 1m94 Carlos Espi theo yêu cầu của HLV Jose Mourinho đang đe dọa nghiêm trọng tương lai của Endrick.

Sự xuất hiện của Carlos Espi sẽ đe dọa tương lai của Endrick ở Real Madrid.

Dù vừa trở lại Bernabeu, cơ hội ra sân của chân sút trẻ người Brazil càng trở nên mong manh khi đội bóng chuẩn bị đón thêm Yan Diomande và hàng công đã quá chật chội với Kylian Mbappe hay Vinicius.

Do không phù hợp với mẫu trung phong mục tiêu mà Mourinho hướng tới và cần được thi đấu thường xuyên để phát triển, Endrick nhiều khả năng sẽ tiếp tục phải khăn gói ra đi theo dạng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Mykhailo Mudryk được xóa án doping, chính thức tái xuất trong màu áo Chelsea

Sau gần 20 tháng bị đình chỉ vì dương tính với meldonium từ tháng 11/2024, Mykhailo Mudryk đã kháng cáo thành công và được phép trở lại thi đấu ngay lập tức sau thỏa thuận giữa FA, Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA) và cầu thủ.

Mudryk (áo xanh) cuối cùng đã được trở lại thi đấu cho Chelsea.

Phía Chelsea bày tỏ sự vui mừng và sẵn sàng hỗ trợ tiền vệ người Ukraine lấy lại thể trạng, tham gia du đấu trước mùa giải. Dù hợp đồng còn kéo dài đến năm 2031, tương lai của bản hợp đồng 61 triệu bảng này vẫn đang để ngỏ giữa các phương án giữ lại, cho mượn hoặc chuyển nhượng.

HS