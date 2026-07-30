Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên tuyển Việt Nam trước trận gặp Singapore

Chiều 29/7, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã tới sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) để gặp gỡ, động viên đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Singapore tại lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Championship 2026 (AFF Cup).

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn động viên đội tuyển Việt Nam trước trận đấu với Singapore. (Ảnh: VFF)

Tại buổi gặp, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ghi nhận những nỗ lực của Ban huấn luyện và các cầu thủ trong quá trình chuẩn bị cũng như chúc mừng chiến thắng thuyết phục 7-0 của toàn đội ở trận ra quân trước Timor Leste.

Chủ tịch VFF nhấn mạnh chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, đòi hỏi đội tuyển Việt Nam phải tiếp tục duy trì tinh thần tập trung, quyết tâm và tận dụng tốt những cơ hội để hướng tới kết quả tốt nhất.

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn chia sẻ thêm, giành được ngôi vô địch đã khó, nhưng bảo vệ danh hiệu luôn khó khăn hơn rất nhiều. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phương pháp phù hợp cùng ý chí quyết tâm, Chủ tịch VFF tin tưởng đội tuyển Việt Nam đủ khả năng vượt qua những thử thách trước mắt.

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn bày tỏ mong muốn toàn đội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực tối đa trong từng trận đấu đồng thời khẳng định VFF sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội tuyển hoàn thành nhiệm vụ.

Đáp lại sự quan tâm, động viên của lãnh đạo VFF, toàn đội bày tỏ quyết tâm tiếp tục nỗ lực, tập trung tối đa cho trận đấu sắp tới nhằm giành trọn 3 điểm, tạo lợi thế trong cuộc cạnh tranh tại bảng A trước khi có chuyến làm khách trên sân của Indonesia.

Trở lại với buổi tập, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì cường độ vận động cao dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Ban huấn luyện tập trung hoàn thiện các nội dung về tổ chức lối chơi, chuyển đổi trạng thái và phối hợp chiến thuật ở cả tấn công lẫn phòng ngự.

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho thử thách mang tên Singapore. (Ảnh: VFF)

Không khí trên sân tập diễn ra tích cực khi các cầu thủ đều thể hiện sự tập trung và quyết tâm cao, sẵn sàng cho cuộc tiếp đón Singapore.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Singapore sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 31/7 trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Đây là trận sân nhà đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 và được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo người hâm mộ đến sân cổ vũ./.

Theo TTXVN