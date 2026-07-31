VĐV Thanh Hóa giành 5 huy chương tại Giải Vô địch bóng bàn trẻ quốc gia 2026

Đoàn vận động viên bóng bàn Thanh Hóa thi đấu ấn tượng và giành 5 huy chương, gồm 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng sau tuần tranh tài sôi nổi tại Giải Vô địch bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2026.

Cung Thể thao Tiên Sơn (TP Đà Nẵng) - nơi diễn ra Giải Vô địch bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2026.

Giải diễn ra từ ngày 23-31/7 tại Đà Nẵng, quy tụ 660 vận động viên đến từ 30 đơn vị trên cả nước.

Các tay vợt tranh tài ở 50 nội dung, gồm: đồng đội, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ thuộc 8 nhóm tuổi, từ 9 tuổi trở xuống đến 22-23 tuổi.

Đây là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao quốc gia được tổ chức thường niên, tạo điều kiện để các vận động viên trẻ giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Tay vợt Nguyễn Xuân Phúc của đoàn Thanh Hóa đã xuất sắc giành 1 huy chương vàng ở nội dung đơn nam lứa tuổi 14-15. Huy chương bạc đơn nam lứa tuổi 14-15 thuộc về tay vợt Nguyễn Đình Thắng.

Ngoài ra, các vận động viên Thanh Hóa còn giành 3 huy chương đồng ở nội dung đôi nam nữ lứa tuổi 14-15, đồng đội nam lứa tuổi U9 và đồng đội nam lứa tuổi U14-15.

Các tay vợt nam U9 Thanh Hóa (áo đỏ) trên bục nhận huy chương đồng nội dung đồng đội.

Thông qua giải đấu, giới chuyên môn có thêm cơ sở để đánh giá chất lượng công tác đào tạo vận động viên trẻ tại các địa phương; đồng thời, tuyển chọn những nhân tố xuất sắc bổ sung cho đội tuyển trẻ quốc gia trong thời gian tới.

Duy Tính