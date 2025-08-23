VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình kết nối giao thương, xúc tiến thương mại

Ngày 23/8, tại tỉnh Quảng Trị, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình (VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình) phối hợp với VCCI Nghệ An-Hà Tĩnh-Quảng Trị, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và kết nối giao thương Thanh Hóa-Quảng Trị năm 2025. Hội nghị thu hút sự tham gia của các Sở ban ngành và trên 100 doanh nghiệp, doanh nhân 2 tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu và các doanh nghiệp, doanh nhân đã được thông tin, giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh nổi bật và hấp dẫn của 2 tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị cũng như các cơ chế chính sách, lĩnh vực, dự án 2 tỉnh đang tập trung ưu tiên mời gọi, thu hút đầu tư. Theo đó, Thanh Hóa và tỉnh Quảng Trị mới ( được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị) có nhiều điểm tương đồng, có điều kiện để phát triển đa ngành, đa lĩnh vực, đặc biệt là về phát triển kinh tế biển, chế biến nông lâm sản, logictics và du lịch.

Ngoài ra, 2 tỉnh cũng có những lợi thế cạnh tranh riêng biệt về các sản phẩm công nghiệp phụ trợ, chế biến chế tạo thân thiện với môi trường, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sản phẩm nông sản thực phẩm... Đây là tiền đề quan trọng để các doanh nghiệp, doanh nhân 2 địa phương đẩy mạnh trao đổi thông tin, kết nối hợp tác, phát triển thành mạng lưới các ngành sản xuất, thúc đẩy kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, liên kết đầu tư, mở rộng liên kết vùng.

Ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Thanh Hoá - Ninh Bình phát biểu khai mạc hội nghị.

Ông Lê Nguyễn Chung, Phó Giám đốc VCCI Nghệ An-Hà Tĩnh-Quảng Trị, phát biểu tại hội nghị.

Qua thảo luận, trao đổi, các đại biểu đều có chung nhận định thị trường Thanh Hóa, Quảng Trị còn rất nhiều dư địa để doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm khai thác, trở thành đối tác chiến lược tin cậy trong thời gian tới. Các doanh nghiệp 2 bên cũng chia sẻ thêm về nắm bắt cơ hội để phát triển kinh tế tư nhân; kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, xây dựng nguồn nhân lực, sự sáng tạo trong sản xuất, phát triển thị trường, xu hướng chuyển đổi số; trao đổi về kế hoạch, giải pháp nhằm tạo sự liên kết, gắn bó lâu dài giữa doanh nghiệp hai tỉnh.

Các doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị cũng bày tỏ sự quan tâm đến một số lĩnh vực tiềm năng và hứa hẹn sẽ xúc tiến sớm các hoạt động khảo sát, tiến tới hợp tác như: chế biến nông lâm sản, logistics, du lịch, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, chuyển giao khoa học và công nghệ... Qua đó góp phần đẩy mạnh hợp tác đầu tư, chia sẻ lợi thế, đoàn kết cùng nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng cường kết nối, xúc tiến thương mại, đóng góp tích cực và có hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của 2 tỉnh Thanh Hóa-Quảng Trị.

Các đại biểu tham quan gian hàng trong khuôn khổ hội nghị.

Trong khuôn khổ chương trình, VCCI Thanh Hóa-Ninh Bình và VCCI Nghệ An-Hà Tĩnh-Quảng Trị cũng đã lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu của địa phương tham gia trưng bày tại các gian hàng. Qua đó, quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến đông đảo đại biểu, khách mời và nhân dân; mở ra cơ hội kết nối, giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã.

Hồng Ngọc