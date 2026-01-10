Giám sát, nâng cao hiệu quả Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 là một cuộc điều tra quy mô lớn, có tính hệ thống cao với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong thu thập, xử lý dữ liệu. Thông tin từ Tổng điều tra sẽ là cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược và định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Sáng 10/1, đoàn giám sát Tổng điều tra kinh tế Trung ương do đồng chí Lê Thị Tường Thu, Phó Cục trưởng Cục Thống kê làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh Thanh Hóa nhằm rà soát tiến độ triển khai, trao đổi những nội dung chuyên môn trọng tâm và chỉ đạo giải pháp nâng cao hiệu quả Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Thanh Hóa; các thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Đồng chí Thái Bá Minh, Trưởng Thống kê tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Thanh Hóa báo cáo khái quát tình hình tổ chức triển khai Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn.

Tại hội nghị, đồng chí Thái Bá Minh, Trưởng Thống kê tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo khái quát tình hình tổ chức triển khai Tổng điều tra thời gian qua, trong đó nhấn mạnh những kết quả bước đầu trong công tác chuẩn bị lực lượng, tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền và tổ chức thu thập thông tin tại cơ sở.

Theo đó, từ ngày 1/10 - 30/10/2025, toàn bộ 4.416 địa bàn điều tra thuộc 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với 171.526 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể đã được triển khai thu thập thông tin.

Toàn tỉnh hiện đã tuyển chọn được 2.562 điều tra viên ở 166 xã, phường để tập huấn ghi phiếu lập bảng kê cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tổ chức 35 lớp tập huấn cho lực lượng cơ sở.

Sáng 7/1, tại phường Bỉm Sơn, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh đã tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026, dự kiến kết thúc vào ngày 30/6.

Đại diện Thuế tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan đã thảo luận các nội dung chuyên môn phục vụ điều tra, tập trung vào một số lĩnh vực then chốt như thông tin số liệu tài chính - ngân sách, thuế, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tôn giáo - tín ngưỡng.

Nhiều ý kiến cho rằng, để bảo đảm chất lượng số liệu, cần tiếp tục tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia thu thập thông tin, nhất là ở cấp xã - nơi giữ vai trò “tuyến đầu” của cuộc Tổng điều tra.

Thành viên đoàn giám sát Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Tổng điều tra kinh tế năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược và định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới. Do đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành đúng tiến độ mà còn phải bảo đảm chất lượng, tính chính xác và độ tin cậy của số liệu.

Đồng chí Lê Quang Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từ cấp tỉnh đến cấp xã cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn công tác Trung ương, rà soát, hoàn chỉnh lại việc phân công nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp.

Với cấp xã, ngoài việc kiện toàn tổ chức, cần xây dựng rõ cơ chế phối hợp, phân công cụ thể trách nhiệm từng thành viên, tăng cường đôn đốc, kiểm tra để bảo đảm công việc được triển khai đồng bộ, thông suốt từ cơ sở.

Đặc biệt, Thống kê tỉnh - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phải chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, hướng dẫn các thành viên Ban Chỉ đạo và các địa phương; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức điều tra, bảo đảm vừa đáp ứng yêu cầu tiến độ, vừa giữ vững nguyên tắc trung thực, khách quan của số liệu.

Đồng chí lưu ý, công tác tuyên truyền cần được đa dạng hóa về hình thức, phát huy hiệu quả các kênh truyền thông hiện đại, đặc biệt là mạng xã hội để người dân và các cơ sở kinh tế hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra.

Đồng chí Lê Thị Tường Thu, Phó Cục trưởng Cục Thống kê phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt đoàn công tác Trung ương, đồng chí Lê Thị Tường Thu, Phó Cục trưởng Cục Thống kê nhấn mạnh: Tổng điều tra kinh tế là một cuộc điều tra quy mô lớn, có tính hệ thống cao và ngày càng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong thu thập, xử lý dữ liệu. Tuy nhiên, công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm với sự đồng thuận và hợp tác từ phía các cơ sở kinh tế. Vì vậy, công tác tuyên truyền giữ vai trò then chốt, giúp các đơn vị, tổ chức và người dân hiểu rõ mục tiêu của cuộc Tổng điều tra để phục vụ xây dựng các mục tiêu, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí lưu ý cần đặc biệt quan tâm đến công tác điều tra đối với các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, bởi đây là nhóm đối tượng có những đặc thù riêng, đòi hỏi phương pháp tiếp cận phù hợp, linh hoạt nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung và trách nhiệm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc tham gia Tổng điều tra kinh tế cần được đẩy mạnh hơn nữa, nhằm tạo sự đồng thuận xã hội và thống nhất trong tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và Đoàn công tác Trung ương, đồng chí Thái Bá Minh, Trưởng Thống kê tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Ngành Thống kê tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chỉ đạo Tổ thường trực và các đơn vị liên quan triển khai đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Trung ương; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện để Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được triển khai thống nhất, chính xác, đúng quy định, tạo nền tảng dữ liệu quan trọng phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Minh Hằng